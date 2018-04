optimaitalia

: Marco Masini canta Tiziano Ferro: il video in Xdono - OptiMagazine : Marco Masini canta Tiziano Ferro: il video in Xdono - AngieMaso87 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 19 aprile 2018): la canzone scelta, tra i brani del repertorio delutore di Latina, è.Il singolo che ha lanciatoin radio e sul mercato discografico italiano, nell'ormai lontanissimo 2001, rivive su YouTube in una cover interpretata da.All'inizio del mese di aprile,ha proposto ai suoi seguaci la clip, spiegando come è nato il progetto, l'idea e perché ha scelto di rivisitare il branodi."Poco tempo fa ho ricevuto una piacevole telefonata dal mio caro amico Alfredo Golino", scrivesu Facebook. "Abbiamo passato un pomeriggio nel suo studio di Brescia a suonare e a divertirci come piace a noi musicisti! Senza regole o schemi precisi da seguire, semplicemente suonando per stare in buona compagnia", continua ilnte italiano che poi presenta ai fan la sua personale ed inedita ...