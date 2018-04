Marco Garofalo è morto | lutto per Amici di Maria De Filippi

lanostratv

(Di giovedì 19 aprile 2018)diDe: èil coreografonella notte tra il 18 e 19 aprile a Roma. Ballerino e coreografo italiano, da novembre 2009 lavorava come docente di danza moderna nel programma didiDe. Da quasi trent’anni lavorava come coreografo per show televisivi. La sua prima esperienza fu Lascia o raddoppia?, l’edizione condotta da Bruno Gambarotta e Lando Buzzanca, con la partecipazione di Johara, in onda sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo in concorrenza diretta con Telemike su Canale 5. In seguitoha curato le coreografie dei corpi di ballo di grandi trasmissioni come Buona Domenica, Bellezze sulla nave, Fantastica italiana, Ciao Darwin, Luna Park, L’Eredità, Tira & Molla, Victor Victoria, Ma che sera e molti altri.ha collaborato con ballerini e showgirl ...