Maltrattamenti in un asilo del varesotto | misure cautelari per due maestre Il video che

Asilo dell'orrore in Brianza - Le intercettazioni nell'aula dei Maltrattamenti : Asilo dell'orrore in Brianza: è un quadro inquietante quello che emerge dalle intercettazioni ambientali nella classe dell 'Asilo di Varedo dove insegnava la maestra finita agli arresti domiciliari ...

Maltrattamenti asilo "Cip e Ciop" : Marika Rapele - Giuliana Colaiuda e Costantina Bucci Condannate : L'Aquila - All'Asilo nido Cio e Ciop di Pettino (L'Aquila) ci furono Maltrattamenti delle insegnanti verso i bambini, tutte e tre Condannate a due anni (più cinque di interdizione dai Pubblici Uffici) le educatrici incastrate dalle telecamere della Squadra Mobile della Polizia dell'Aquila (coordinati dal sostituto procuratore David Mancini). Dopo un vero braccio di ferro tra accusa, parti civili e difese si è chiuso ...

Maltrattamenti all'asilo - maestra patteggia e i genitori insorgono : "Pena troppo lieve" : Sono in rivolta i difensori dei genitori dei bambini dell'asilo nido Papà Cervi di via San Martino a Settimo Torinese dopo che lo scorso giovedì 23 marzo 2018 una delle insegnanti accusate di presunti Maltrattamenti scoperti nel...

Calci - pugni e schiaffi in pieno giorno : genitori aggrediscono maestra d'asilo arrestata per Maltrattamenti ai bimbi : Prima le minacce, poi l'aggressione e le botte. La maestra di 50 anni che fu arrestata dalla Polizia il 23 novembre 2017 per maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni, tutti di età prossima ai tre ...

Maestra d'asilo arrestata per Maltrattamenti - picchiata dai genitori mentre fa shopping : Vendetta a Taranto. La Maestra di scuola dell'infanzia di 50 anni, in servizio in una scuola, che fu arrestata dalla polizia il 23 novembre 2017 per maltrattamenti nei confronti di...

Pordenone - percosse e urla all'asilo. I video choc dei Maltrattamenti : percosse, spintoni, urla e comportamenti traumatizzanti per futilissimi motivi, proprio nel luogo in cui i bambini dovrebbero sentirsi protetti e al sicuro: tutto ciò in una struttura privata con ...

Tre maestre d'asilo arrestate a Pomezia per Maltrattamenti sui bambini : Tre maestre di una scuola dell'infanzia comunale di Pomezia sono state arrestate stamattina dai carabinieri per maltrattamenti su bambini. Le maestre, che si trovano ora ai domiciliari, sono accusate di aver sottoposto alcuni bambini, tra i 3 ed i 5 anni, a reiterati atti di violenza fisica, morale e psicologica, umiliandoli, con vessazioni e insulti di vario genere, di fronte all'intera classe.I bambini sarebbero stati strattonati con forza ...

Pomezia. Arrestate 3 maestre d'asilo per Maltrattamenti : Pomezia. Arrestate 3 maestre d'asilo per maltrattamenti – Tre maestre di una scuola dell'infanzia comunale di Pomezia sono state Arrestate stamattina dai carabinieri per maltrattamenti...

Quattro maestre e una bidella indagate a Pordenone per Maltrattamenti sui bambini in un asilo : "La formula vincente di questo asilo verte su cortesia, professionalità, disponibilità, flessibilità e familiarità": si descrivono così, nel sito internet della struttura, le maestre del nido e della materna della provincia di Pordenone, posto sotto sequestro questa mattina dai carabinieri in un'inchiesta coordinata dal Procuratore della Repubblica Raffaele Tito. I proclami con cui garantivano benessere ...