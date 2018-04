Maltempo | domani allerta gialla sulla Sicilia

Maltempo : domani allerta gialla a Firenze per vento forte : domani allerta per rischio vento forte a Firenze: il centro funzionale regionale ha diramato un avviso di criticità codice giallo valido da mezzanotte di stasera fino alle 20 di domani. L'articolo Maltempo: domani allerta gialla a Firenze per vento forte sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo Valsesia - Inizia domani sera una settimana di Maltempo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Meteo Valsesia - Inizia domani ...

Maltempo - frana Piemonte : riattivata domani la ferrovia per la Svizzera : Verrà riattivato domani mattina, dopo una interruzione di due giorni e mezzo, il collegamento ferroviario con la Svizzera. Era stato interrotto il giorno di Pasqua per la frana nella quale sono morte due persone. Tornano dunque a viaggiare i treni della ‘Vigezzina’, che attraverso la valle Vigezzo collegano Domodossola (VCO) a Locarno (Svizzera). I tecnici hanno garantito la stabilità del versante montano e il masso finito sulle ...

Torna il Maltempo in Campania allerta gialla dalle 12 di domani : allerta gialla per piogge e temporali dalle 12 di domani su tutta la Campania. Lo comunica la Protezione civile della Regione Campania che ha emanato un avviso di criticità idrogeologica per ...

Maltempo Basilicata : situazione verso la normalità ma a Potenza le scuole rimangono chiuse domani 24 marzo : La situazione in Basilicata tende la miglioramento, a seguito delle intense precipitazioni nevose di ieri: le scuole sono rimaste chiuse oggi in numerosi Comuni, tra cui le città capoluogo Potenza e Matera. Non si segnalano disagi particolari sulla viabilità principale mentre sulle strade cittadine dei Comuni maggiormente colpiti si rilevano ancora criticità. Dopo una riunione in Prefettura il sindaco di Potenza Dario De Luca ha deciso di tenere ...

Maltempo : scuole chiuse domani 23 Marzo nel Vallo di Diano : scuole chiuse domani in quasi tutti i comuni del Vallo di Diano e del Tanagro, a sud di Salerno, a causa della neve. La sospensione delle lezioni (anche questa mattina numerose scuole sono rimaste chiuse), si e’ resa necessaria a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose che per tutta la giornata di oggi si sono abbattute sui territori comunali dei due vasti comprensori del Salernitano. Nei centri montani la neve ha superato i ...

Maltempo - neve a Potenza : anche domani sospesa l’attività dell’Unibas : Le attività didattiche saranno sospese domani, venerdì 23 marzo, a causa delle condizioni meteorologiche nelle sedi di Potenza dell’Università della Basilicata: lo ha reso noto, in un comunicato, l’ateneo lucano, precisando che le attività si svolgeranno regolarmente nelle sedi di Matera. L’Unibas ha anche deciso di rinviare la terza e ultima giornata degli “Open Day” in programma domani a Matera. Le sedute di ...

Maltempo : domani 22 marzo scuole chiuse a Potenza : Le scuole saranno chiuse domani a Potenza. Lo ha deciso il sindaco della citta’, Dario De Luca. La decisione e’ stata presa in considerazione delle previsioni meteorologiche, secondo cui sul capoluogo nevichera’ con insistenza nelle prossime ore. L'articolo Maltempo: domani 22 marzo scuole chiuse a Potenza sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - tennis : slittati a domani i tornei Itf combined : Il programma dei due tornei Itf combined, in corso sui campi in terra rossa del Forte Village di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, e’ slittato di 24 ore a causa del Maltempo. Lo ha reso noto la Federazione italiana tennis. Nel tabellone maschile l’unico italiano gia’ al secondo turno e’ Davide Galoppini, altri otto debutteranno dunque domani. Il torneo femminile deve ancora ultimare le qualificazioni per i 48 posti: ...

Maltempo : domani allerta gialla sulla Sicilia : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - allerta gialla del Dipartimento regionale della Protezione civile domani sulla Sicilia. In particolare, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sono previste sulla Sicilia occidentale e meridionale. Venti da forti a burrasca sulla Sicilia occi

Maltempo - linea Fs Chiusi-Firenze : ripresa regolare da domani : E’ prevista per domani la ripresa della normale circolazione ferroviaria lungo la linea convenzionale Firenze-Arezzo-Chiusi, interessata oggi da rallentamenti a causa del Maltempo. Lo rende noto Fs spiegando che sono 60 i tecnici di Rfi e della ditte appaltatrici al lavoro nei pressi di Indicatore (Arezzo), per ripristinare la massicciata danneggiata la scorsa notte dalle infiltrazioni, causate dalle abbondanti piogge che hanno interessato ...

Maltempo Ravenna : allerta idrologica fino alla mezzanotte di domani : Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 12 marzo, alla mezzanotte di domani, martedì 13 marzo, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 42, per criticità idraulica e criticità idrogeologica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla. L’allerta completa si può consultare sul portale allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ ) e ...

Maltempo - nuova allerta meteo per la Liguria : domani scuole chiuse nel Tigullio : L’allerta arancione diramata da Arpal fino a domani costringe la quasi totalita’ dei sindaci del Tigullio a tenere a casa gli studenti. Ordinanze pressoche’ identiche su tutto il territorio: sospensione di manifestazioni pubbliche, chiusure di parchi, giardini e cimiteri e sospensione dell’attivita’ scolastica. Eccezione Chiavari che ha deciso di lasciare aperte le scuole tranne quelle situate in zone pericolose e ...

Maltempo da incubo - da domani forti piogge : "Non sottovalutate l'allerta" : Su leggo.it gli ultimi aggiornamenti meteo. La tregua di questi giorni dal Maltempo sembra proprio essere finita. È infatti in arrivo su parte dell'Italia una perturbazione che...