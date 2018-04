Malagò | “decadenza Miccichè? Mai presa in considerazione”

calcioweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) “Ho molto rispetto per la categoria dei giornalisti, ma non riesco a capire da dove parta e quale minimo fondamento abbia questa notizia”. Risponde così il commissario della Lega Serie A e presidente del Coni Giovanni, al termine dell’assemblea di via Rosellini, a chi gli chiede lumi sulle indiscrezioni di stampa su alcuni presidenti di club che avrebbero sollevato dubbi sulla regolarità sull’elezione del presidente della Lega di A, chiedendone la decadenza. Questo, avverte, “è un non problema, un non argomento. E non è mai stato preso in considerazione”. (Adnkronos) L'articolo: “decadenza? Maiin considerazione” sembra essere il primo su CalcioWeb.