Malagò a Nicchi | “nuova Calciopoli? Non capisco il nesso”

(Di giovedì 19 aprile 2018) “Lo sfogo di Marcello? Sinceramente non ho capito il nesso tra la rappresentanza elettorale all’interno della Federcalcio e lo spettro di una nuova”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni, replicando al numero uno dell’Aia secondo il quale togliendo il 2% di rappresentanza elettorale in consiglio federale agli arbitri si rischierebbe “una nuova”. “ha espresso un’opinione da rispettare in buona fede -aggiunge il numero dello sport italiano a margine del seminario sulla corruzione nello sport presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia a Roma-. Ma sinceramente non ho capito il nesso”. (AdnKronos) L'articolo: “nuova? Nonil nesso” sembra essere il primo su CalcioWeb.