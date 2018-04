Mal di mare? Non guardate questo video Il Mare del Nord mette a dura prova gli operai di

Maltempo Sardegna : ridotte le giornate di pesca dei ricci di mare - raccolta prorogata di 15 giorni : Su richiesta delle associazioni di categoria, delle cooperative e dei pescatori del riccio di mare, che segnalavano una forte riduzione delle giornate di pesca causate dal Maltempo che in questi ultimi mesi ha interessato la regione, l’Assessorato dell’Agricoltura della Sardegna ha concesso un incremento del calendario dei prelievi di 15 giorni, con chiusura tassativa fissata al prossimo 1 maggio. “Abbiamo concesso questa proroga – ...

Maltempo : ancora vento forte e mareggiate al Sud : Dal primo mattino di domani ancora venti forti o di burrasca sud-orientali sulla Calabria, in estensione a Basilicata e Puglia meridionale, con mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica una nuova ...

“Peccato…”. Tristezza infinita a L’Eredità. Il concorrente si porta a casa un bel “Malloppo” ma - davanti a tutti - rivela “quella” cosa che lo amareggia molto. Carlo Conti non sa come consolarlo : Lo spettacolo Continua. Lo spettacolo de L’Eredità, intendiamo. Perché il programma va avanti nonostante il conduttore “originale” – Fabrizio Frizzi – sia venuto a mancare. Fabrizio Frizzi è morto a Roma, il 26 marzo 2018 per un’emorragia cerebrale. Il conduttore, come si è venuto a sapere solo dopo la sua morte, aveva dei tumori inoperabili e sapeva che sarebbe morto a breve. Ovviamente, però, aveva tenuto tutto per sé e non aveva detto ...

Malati di selfie : genitori si fotografano e il passeggino col bimbo cade in mare Video : Prigionieri dei selfie. Non solo tribù di giovani e giovanissimi, ma anche genitori, madri e padri che si distraggono a costo di mettere a repentaglio la vita dei loro figli per fotografarsi con uno sfondo suggestivo e aggiornare il profilo social [Video]con una nuova posa. Se le stagioni non sono più quelle di una volta, anche l'attenzione verso i figli difetta fino ad arrivare a limiti di sicurezza estremi. Un padre e una madre a #Porto ...

Maltempo : mareggiata e alberi caduti sul litorale romano : Il litorale romano alle prese con il Maltempo e forti raffiche di vento. E di nuovo c’è preoccupazione tra i balneari di Ostia, Focene e Fregene sud per la mareggiata in corso che rischia di acuire i già gravi problemi legati all’erosione. Un pino è caduto in via Maiori a Fregene, tra via Porto Azzurro e via Sestri Levante, bloccando il transito sulla carreggiata, mentre nella zona dell’Isola Sacra si sono registrati problemi ...

L'amarezza della Dalla Chiesa : "I cafoni e quelli in Malafede basta bloccarli" : Rita Dalla Chiesa non sta attraversando un momento facile. Prima ha dovuto fare i conti con la morte del genero Massimo, poi con la scomparsa improvvisa del suo ex marito, Fabrizio Frizzi. Di fatto la ...

Roma - torna il Maltempo con raffiche di vento : albero crolla sulla via del Mare e ferisce una donna : Un albero è a caduto sulla via del Mare, in direzione Roma, un centinaio di metri dopo il tunnel all'altezza di Acilia, ed ha colpito un'auto. A bordo della Bmw c'era una donna che è rimasta ...

Roma - torna il Maltempo con raffiche di vento : albero crolla sulla via del Mare e ferisce una donna : Un albero è a caduto sulla via del Mare, in direzione Roma, un centinaio di metri dopo il tunnel all'altezza di Acilia, ed ha colpito un'auto. A bordo della Bmw c'era una donna che...

Maltempo - in Toscana allerta gialla/ Previsioni meteo : pioggia e mareggiate - temperature in discesa : Maltempo, in Toscana allerta gialla. Bolletino emesso dalla Protezione civile. Previsioni meteo: pioggia e mareggiate, temperature in discesa. Le ultime notizie sulle zone interessate(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:59:00 GMT)

Maltempo il Sicilia : venti di scirocco e mareggiate : Il dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia, da stasera, l'arrivo di forti venti di scirocco e mareggiate lungo le coste

Maltempo e mareggiate : volontari ripuliscono gli arenili flegrei e domizi : volontari all’opera oggi per ripulire gli arenili flegrei e domizi dal materiale di risulta accumulatosi a causa del Maltempo e dalle mareggiate dei mesi scorsi. I volontari della Pro Loco e gli attivisti di Free Bacoli insieme a gruppi spontanei di cittadini hanno operato sulla costa flegrea tra Baia e Miliscola: ripulite le spiagge della Beata Venere a Baia e la spiaggetta di Miliscola adiacente il lago Miseno. Sul litorale domizio ...

Maltempo - nuova allerta meteo della Protezione Civile : burrasche e mareggiate in Sicilia e Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Una perturbazione atlantica in avvicinamento dalla penisola iberica determinerà da domani un graduale peggioramento del tempo a iniziare dalle regioni occidentali italiane, accompagnato da venti di burrasca e mareggiate sulle isole maggiori e sulla Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Maltempo Calabria - danni dopo le mareggiate : sequestrato il campo sportivo : La Procura della Repubblica di Paola ha sottoposto a sequestro il campo sportivo di Acquappesa. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei danni provocati dalle mareggiate che lo scorso 21 marzo hanno flagellato la costa tirrenica tra le province di Cosenza e Catanzaro. In particolare, i marosi abbattutisi sulla costa hanno provocato alcuni cedimenti in corrispondenza delle uscite sicurezza della struttura. L'articolo Maltempo Calabria, ...

Maltempo Calabria - la Regione : “Operativo un gruppo di lavoro sui danni delle mareggiate” : “E’ operativo il gruppo di lavoro istituito dalla Regione per fronteggiare le conseguenze delle violente mareggiate che hanno investito il 21 marzo scorso le coste tirreniche del cosentino e del catanzarese”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “Lo scopo del gruppo di lavoro, coordinato dall’assessore alle Infrastrutture, Roberto Musmanno – prosegue il comunicato ...