Make Europe Great Again

(Di giovedì 19 aprile 2018) "Noii dobbiamo davvero prendere il nostro destino nelle nostre mani. I tempi in cui potevamo fare pienamente affidamento sugli altri sono passati da un bel pezzo, questo ho capito negli ultimi giorni". Così parlò Angela Merkel, alla chiusura del G7 di Taormina: una dichiarazione forte, un impulso importante al processo di integrazionea.Ma soprattutto una netta presa di posizione nei confronti degli alleati americani. L'Europa, Germania in testa, -lasciava intendere la cancelliera- vuole guardare a se stessa, e non più all'altra sponda dell'Atlantico, per affrontare le sfide che le si pongono davanti.D'altro canto, quanto emerse dai summit di Taormina e Amburgo fu che erano più le divergenze che i punti in comune tra Vecchio Continente e Stati Uniti. Gli stessi rapporti personali tra i leaderi ed il presidente Trump, peraltro, avevano ...