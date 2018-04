Mafia - Trapani | 22 fermi nella rete di Messina Denaro

Messina Denaro - scoperta la sua rete a Trapani : 22 arresti/ Ultime notizie - pm : "Rischio guerra di Mafia" : Messina Denaro, scoperta la sua rete a Trapani: 22 arresti. I pm: "Rischio guerra di mafia". Le Ultime notizie: tra i fermati anche due cognati.

Mafia - 22 fermi a Trapani : colpita la rete di Matteo Messina Denaro : Facevano parte della rete di relazioni, criminali ed economiche, legate a Matteo Messina Denaro, il super-latitante di Cosa Nostra. Polizia, Carabinieri e Direzione investigativa antiMafia stanno eseguendo un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antiMafia di Palermo nei confronti di 22 presunti affiliati alle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna. Il blitz scattato in provincia di Trapani ...

Mafia : arresti Trapani - in carcere anche i cognati di Messina Denaro : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – Ci sono anche due cognati del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro tra le persone finita in carcere nell’operazione antiMafia eseguita all’alba di oggi nel trapanese da Carabinieri, Polizia e Dia. Si tratta di Gaspare Como e Rosario Allegra, i mariti di Bice e Giovanna Messina Denaro. Secondo gli inquirenti sarebbero stati proprio loro a organizzare la latitanza della primula rossa ...

Mafia : arresti Trapani - figlio capoMafia voleva acquistare terreno ex senatore D'Alì : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Il figlio del capoMafia di Calatafimi (Trapani), Girolamo Scandariato, arrestato oggi nell'operazione che ha portato all'arresto di dodici persone nel trapanese, voleva acquistare un terreno per piantare alberi di Paulownia. E aveva mostrato interesse per un terreno di

Mafia : arresti Trapani - Cosa nostra investe nella ristorazione e nelle produzioni agricole (3) : (AdnKronos) - Sempre Michele Gucciardi, secondo gli inquirenti, "era riuscito a reinvestire il denaro della famiglia mafiosa di Salemi in terreni già riconducibili al mafioso Salvatore Miceli, acquistati formalmente dalla moglie di Sergio Giglio, recentemente condannato per associazione mafiosa, per

Mafia : arresti Trapani - Cosa nostra investe nella ristorazione e nelle produzioni agricole : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Sono finiti i tempi dei boss mafiosi contadini con la lupara. Oggi Cosa nostra investe nella ristorazione, nella produzione di legname, ma di quella pregiata, in quella agricola ma anche nell'eolico e nell'immobiliare. E' quanto emerge dall'operazione che all'alba di o

Mafia : arresti Trapani - Cosa nostra investe nella ristorazione e nelle produzioni agricole (2) : (AdnKronos) - L’azienda agricola, di proprietà della moglie di Antonio Salvo, nipote dei noti esattori salemitani, i cugini Nino e Ignazio Salvo, "sotto la regia di Cosa nostra trapanese, veniva formalmente acquistata all’asta da Roberto Nicastri, ritenuto prestanome del fratello Vito, noto imprendi

Mafia : inquirenti Trapani - Cosa nostra oggi è al passo con i tempi : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Accanto all'attività classica di Cosa nostra si affiancano accorgimenti che ci dimostrano che Cosa nostra è al passo con i tempi, non solo per gli affari ma anche per quanto riguarda la tutela dell'organizzazione. Si arriva ad usare delle accortezze contro le investig

Mafia : inquirenti Trapani - nome Nicastri emerso già nei 'pizzini' dei boss Lo Piccolo : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Il nome di Vito Nicastri, “il signore del vento”, come lo aveva definito anni fa il Financial Times, arrestato all'alba di oggi con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, era già emerso dai 'pizzini' trovati nell'abitazione dei boss Sandro e Salvatore Lo

Mafia - colpo alla rete di Messina Denaro : 12 arresti a Trapani : Trapani , askanews, - Duro colpo alla rete di fiancheggiatori del numero 1 di Cosa nostra Matteo Messina Denaro. Una vasta operazione della Direzione Investigativa AntiMafia, dei Carabinieri del ...