Mafia | Messina Denaro | il cerchio si stringe | 21 fermi Fra loro i cognati del boss

Mafia - le intercettazioni choc : «Messina Denaro come Padro Pio». «Bimbo nell'acido? Riina fece bene...» : cosa minchia sia a me? le cose giuste' , spiega uno dei due che fa un paragone tra i boss alla classe politica. 'Voialtri tanto mangiate. State facendo diventare un paese... l'Italia è uno stivale ...

Mafia : intercettazioni ‘Messina Denaro è come Padre Pio’ : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) – “Matteo (Messina Denaro ndr) è come Padre Pio”. E’ una delle intercettazioni captate dalle microspie della Dda di Palermo nell’ambito dell’indagine ‘Anno zero’ che all’alba di oggi ha portato al fermo di 21 persone. Il 22esimo provvedimento non è stato eseguito perché riguarda proprio il boss latitante Matteo Messina Denaro . L’operazione ha colpito il clan ...

Mafia - colpo alla rete di Messina Denaro : 22 arresti in Sicilia : Duro colpo al clan del boss latitante Matteo Messina Denaro . Dalle prime ore dell'alba è in corso una imponente operazione di carabinieri, polizia e Dia, che stanno eseguendo nel trapanese...

