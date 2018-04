Mafia | le intercettazioni choc | «Messina Denaro come Padro Pio» «Bimbo nell' acido? Riina

Mafia - smantellata rete di Messina Denaro. Le intercettazioni choc : “Hanno fatto bene a sciogliere il bambino nell’acido” : “Vedi, una statua gli devono fare, una statua, Padre Pio ci devono mettere allo zio Ciccio. E a quello accanto. Quelli sono i santi”, si sente nella conversazione captata dai magistrati. I due interlocutori fanno riferimento sia a Matteo Messina Denaro che al padre, Francesco Messina Denaro, morto qualche anno fa. “Io ho le mie vedute… è potuto essere stragista”. E ancora: “Ha fatto bene!” a sciogliere ...

Mafia : intercettazioni ‘Messina Denaro è come Padre Pio’ : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) – “Matteo (Messina Denaro ndr) è come Padre Pio”. E’ una delle intercettazioni captate dalle microspie della Dda di Palermo nell’ambito dell’indagine ‘Anno zero’ che all’alba di oggi ha portato al fermo di 21 persone. Il 22esimo provvedimento non è stato eseguito perché riguarda proprio il boss latitante Matteo Messina Denaro. L’operazione ha colpito il clan ...

Mafia : Mancino - nelle intercettazioni con D’Ambrosio no interferenze : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – nelle intercettazioni telefoniche tra l’ex Presidente del Senato Nicola Mancino e l’ex consigliere giuridico del Quirinale, Loris D’Ambrosio, nel frattempo deceduto “non c’è traccia di interferenze o di richieste di inferenze nei confronti dei magistrati palermitani”. Lo ha detto, rendendo dichiarazioni spontanee, Nicola Mancino, prima che i giudici entrassero in Camera di ...

Mafia : legale Dell’Utri - nome Berlusconi in intercettazioni partorito da fantasia pm : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) – “Il nome di Silvio Berlusconi” nelle intercettazioni tra il boss mafioso Giuseppe Graviano e il codetenuto Umberto Adinolfi “è il parto della fantasia sia del consulente del pm che del perito della Corte d’assise, come è stato dimostrato in maniera inconfutabile dai nostri consulenti della difesa”. Lo ha detto l’avvocato Giuseppe Di Peri, legale dell’ex senatore ...

Mafia : legale Dell’Utri - nome Berlusconi in intercettazioni partorito da fantasia pm (2) : (AdnKronos) – E oggi l’avvocato lo ha ribadito con forza: “Quelle conversazioni sono viziate dalla consapevolezza di essere intercettati”. “Nonostante questo emerga a chiari toni dalle conversazioni che ho chiesto di trascrivere, il pm si è ostinato a dire che non erano a conoscenza di essere registrati” . Secondo il legale, queste conversazioni” hanno un valore irrisorio e però il pm ha tenuto a ...

