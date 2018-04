Mafia | blitz contro clan boss latitante Messina Denaro | 22 arresti

Lecce - blitz anti Mafia "Orione" - arresti : 7.00 I Carabinieri del comando provinciale di Lecce stanno eseguendo 37 provvedimenti cautelari per i reati di associazione mafiosa,traffico di stupefacenti, detenzione abusiva di armi, estorsione, sequestro di persona e violenza privata L'indagine ha consentito di smantellare tre associazioni per delinquere, una delle quali strutturata secondo uno schema verticistico e composta di persone appartemenmti alla Sacra corona unita. Sequestrati ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Roma : Mafia Tiburtina - 39 arresti in blitz antidroga - 8 marzo - : Ultime notizie di oggi 8 marzo , ultim'ora Roma : mafia Tiburtina , 39 arresti in blitz antidroga . Juventus ai quarti di Champions, oggi Europa League.

Mafia - il Riesame libera 21 persone arrestate nel blitz di Agrigento. Resta in carcere il pentito che li accusa : ArRestati meno di un mese fa, tornano liberi in massa. Sono ventuno i presunti boss mafiosi della provincia di Agrigento che saranno scarcerati nelle prossime ore: il 22 gennaio scorso erano tra le 58 persone arRestate dalla dda di Palermo. Si era trattato di uno dei più grossi blitz antiMafia mai ordinati nella zona. Per loro, però, il tribunale del Riesame ha annullato le ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip nonostante, per la prima ...