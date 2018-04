Mafia | arresti Palermo | perquisizioni a tappeto nel trapanese

Mafia : arresti Trapani - in carcere anche i cognati di Messina Denaro : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – Ci sono anche due cognati del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro tra le persone finita in carcere nell’operazione anti Mafia eseguita all’alba di oggi nel trapanese da Carabinieri, Polizia e Dia. Si tratta di Gaspare Como e Rosario Allegra, i mariti di Bice e Giovanna Messina Denaro . Secondo gli inquirenti sarebbero stati proprio loro a organizzare la latitanza della primula rossa ...

Mafia : blitz contro clan boss latitante Messina Denaro - 22 arresti : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – Nuovo duro colpo al clan del boss latitante Matteo Messina Denaro . Dalle prime ore dell’alba è in corso una imponente operazione di Carabinieri, Polizia e Dia, che stanno eseguendo nel trapanese un provvedimento di fermo nei confronti di 22 persone emesso dalla Dda di Palermo. Sono ritenute affiliate alle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna. Sono indagati per associazione ...

Bari - Mafia e narcotraffico - 25 arresti : 9.27 Operazione di Polizia con l'arresto di 25 persone tra componenti di spicco e gregari dei clan baresi 'Mercante' e 'Strisciuglio' attivi in diversi quartieri.Il blitz, al termine di indagini coordinate dalla locale Dda e condotte dalla Squadra Mobile di Bari Agli arrestati vengono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata a traffico e spaccio di stupefacenti, aggravata dall'uso delle armi, e due tentativi di ...

Roma e Napoli. Droga e Mafia - 19 arresti : 7.00 I Carabinieri di Roma , coadiuvati da quelli di Napoli,da elicotteri e unità cinofile,stanno eseguendo un ordine di custodia cautelare per 19 persone (16 in carcere e 3 ai domiciliari),tra le quali una donna e alcuni albanesi. Le accuse,a vario titolo,sono: associazione finalizzata al traffico di cocaina,aggravata dall'uso delle armi.In due casi si contesta il reato di lesioni gravi.Nel mirino,due organizzazioni armate,una di connotazione ...

Mafia e droga - 37 arresti in Puglia : c'è anche ex portiere del Lecce Davide Petrachi : Maxi operazione dei carabinieri in Salento. Petrachi veniva chiamato dal sodalizio 'calcio' o 'portiere'