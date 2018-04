: Quelli de 'l'asse franco-tedesco' per la riforma dell'#eurozona finalmente riusciranno forse a comprendere la realt… - Marcozanni86 : Quelli de 'l'asse franco-tedesco' per la riforma dell'#eurozona finalmente riusciranno forse a comprendere la realt… - repubblica : La nuova Europa, il dramma Siria, che fare con Trump e Putin: Macron incontra Merkel a Berlino [news aggiornata all… - Agenzia_Ansa : #Merkel e #Macron si incontrano a #Berlino. Temi sul tavolo: le riforme europee, lo sviluppo del conflitto siriano,… -

"Per il vertice di giugno presenteremo una visionesui temi centrali" dell'Europa.Così la cancelliera tedescae il presidente francese, al termine di un vertice a Berlino.sottolinea il rischio di "forti nazionalismi" ed "è assolutamente decisivo lavorare per il futuro dell'Europa".Sul tema migranti "serve solidarietà" e un Paese non può essere lasciato solo nell'accoglienza.ribadisce che "l'alleanza transatlantica è un tesoro da curare".