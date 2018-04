Macerata | dopo aver perso la sua casetta | a Nonna Peppina viene revocato anche il

Macerata : dopo quasi tre mesi potrà essere sepolto il corpo di Pamela Mastropietro : E' arrivato oggi dalla Procura di Macerata il nulla osta alla sepoltura della ragazza uccisa il 31 gennaio.Continua a leggere

Macerata - scoperto l'uomo che ha insultato la Caritas dopo l'uccisione di Pamela : Sono stato individuati i responsabili di messaggi minatori al sindaco di Macerata Romano Carancini e alla Caritas maceratese dopo la morte di Pamela Mastropietro, uccisa e fatta a pezzi, il raid a ...

I fantasmi di Macerata due mesi dopo l'attentato razzista : Macerata, una tranquilla cittadina delle Marche, non trova pace da quando è finita sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. "Macerata come l'Alabama, Macerata come il Bronx". In città fino a pochi giorni prima si discuteva al massimo della pedonalizzazione del centro cittadino, poi è arrivato il fantasma di Pamela ...

I fantasmi di Macerata due mesi dopo l’attentato razzista : Macerata deve fare i conti con almeno quattro rimossi: la violenza sul corpo di una donna, il razzismo cieco contro i neri, l’indulgenza verso gli aggressori e infine la diffusione massiccia di sostanze stupefacenti. Leggi

Macerata - exploit della Lega dopo i fatti di cronaca legati a Pamela e Luca Traini : Macerata, exploit della Lega dopo i fatti di cronaca Legati a Pamela e Luca Traini Matrix analizza la risposta degli elettori a seguito dell’omicidio e la conseguente sparatoria. Continua a leggere L'articolo Macerata, exploit della Lega dopo i fatti di cronaca Legati a Pamela e Luca Traini proviene da NewsGo.

Aspettando l'8 marzo - dopo il sangue di Latina - Milano e Macerata : Due ragazze sono morte. Uccise dal loro padre. Forse morirà anche la loro mamma, ma è particolare insignificante se il cuore le batta ancora o no.Non si può sopravvivere, comunque, a una cosa così. Esattamente come ieri, o l'altro ieri, ne sono state uccise altre.Donne.Fatte a pezzi, violentate o "semplicemente" uccise, senza dar adito a particolari aggiuntivi salvo quelli che si appongono, di volta in volta, ai loro ...

Macerata «libera e antirazzista» sfila sotto la pioggia dopo il raid di Traini e l'omicidio di Pamela : Ha sfilato per le vie del centro di Macerata la manifestazione antirazzista voluta dal sindaco Romano Carancini in segno di solidarietà per le vittime dell' attentato compiuto da Luca Traini . Un ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : sparatoria Macerata - Luca Traini resta in carcere dopo udienza (6 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: sparatoria Macerata, Luca Traini resta in carcere. Pamela Mastropietro, gip esclude accusa omicidio per Innocent Oseghale (6 febbraio 2018).(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 20:30:00 GMT)