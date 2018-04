L’uomo può geneticamente adattarsi alle immersioni 

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) L’uomo può essersiadattatoimmersioni: lo dimostra il Dna dei Bajau, una popolazione indonesiana, che da secoli vive gran parte della propria vita nuotando e pescando nel mare, riuscendo a sopportare profondità fino a 70 metri per lungo tempo. A dare questa capacità è un gene che ha reso la milza dei Bajau insolitamente grande. Lo spiega sulla rivista Cell uno studio dell’universita’ di Copenhagen, coordinato da Eske Willerslev. Conosciuti anche come i ‘Nomadi del mare’, i Bajau per oltre un millennio hanno viaggiato per i mari del Sud-est asiatico in case gggianti, procurandosi il cibo immergendosi in mare. Ora vivono vicinoisole indonesiane, e sono conosciuti per la loro straordinaria capacita’ di stare in apnea. Tanto che dopo aver sentito che uno di loro era stato una volta per 13 minuti consecutivi sott’acqua, ...