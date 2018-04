L' Unità va all' asta | il Tribunale di Roma dispone la perizia per la messa in vendita

Approvato il documento 'Allerona verso lo sviluppo di comUnità' : ... basata sui saperi delle discipline socio-antropologiche, voluta e patrocinata dal Comune di Allerona e condotta, dal maggio 2016 dal Consorzio per l'Economia Sociale dell'Orvietano , COESO, . È tutt'...

Al Coachella - la performance di Beyoncé è un tributo all'intera comUnità afroamericana : Un omaggio incredibile alla comunità afro-americana. Sabato 14 aprile, per oltre un'ora e 45 minuti, Beyoncé si è esibita in uno delle performance più attese del Coachella Valley Music and Arts Festival. È stata, infatti, la prima donna nera ad calcare il celebre festival nella prima serata. Una cosa mai accaduta alla kermesse che si tiene ogni anno per due o tre giorni negli Stati Uniti d'America, negli Empire ...

Siria - Papa alla comUnità internazionale : “Turbato da fatica che si fa a concordare un’azione comune per la pace” : Papa Francesco torna a parlare di Siria e si rivolge a tutti i leader politici: serve subito “un’azione comune per la pace“, è l’appello di Bergoglio. Il pontefice contesta soprattutto la comunità internazionale quando dice: “Sono profondamente turbato dall’attuale situazione mondiale, in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un’azione comune in favore ...

Amici 17 - Alessandra Celentano "punita" con un'esibizione di ballerine curvy (Foto) : Le parole di Alessandra Celentano, una delle insegnanti di Amici 17, contro Lauren Celentano, la ballerina dei Blu criticata per la sua forma fisica (l'insegnante, nel corso della prima puntata, ha dichiarato esplicitamente che Lauren è in sovrappeso), hanno tenuto banco anche durante la seconda puntata del talent show condotto da Maria De Filippi (e se n'è parlato anche a Ballando con le Stelle con le dichiarazioni di Selvaggia ...

Terremoto Centro Italia - Teramo : consegnate ulteriori 44 casette Sae alla comUnità di Montorio al Vomano : Stamattina il Sottosegretario d’Abruzzo Mario Mazzocca ha consegnato ulteriori 44 casette Sae (Soluzioni Abitative di Emergenza) agli abruzzesi di Montorio al Vomano (Te) costretti ad abbandonare le proprie abitazioni danneggiate dagli effetti del sisma del Centro Italia 2016/2017. alla partecipata manifestazione, oltre al Sottosegretario Mazzocca, erano presenti il Commissario Prefettizio Marialaura Liberatore, rappresentanti del ...

Cina : allargamento dell'accesso al mercato - enormi opportUnità : Sotto la propulsione delle nuove misure d'apertura cinesi, i dati sul contributo del mercato cinese all'economia mondiale saranno più brillanti e si prevede che per un certo arco di tempo la Cina ...

Diffamazione - de Magistris salvato dall'immUnità di europarlamentare : È stato salvato dall'immunità europarlamentare il sindaco di Napoli Luigi De Magistris trascinato in un'aula di tribunale con l'accusa di Diffamazione dall'ex gup distrettuale di Catanzaro, Abigail ...

ALL'OSPEDALE DI MARSALA ASSUNTE NEGLI ULTIMI MESI 99 UNITA'. SI FARA' L'ONCOLOGIA E LA CAMERA BIANCA : "Non capisco quale logica politica perversa possa avere un manager a voler penalizzare una città di 80.000 abitanti – ha commentato Bavetta, riferendosi ad alcuni notizie riportate dalla stampa ...

Funzionari della CSI commentano il ritiro dell'Ucraina dalla comUnità - : "Non ci sono pervenuti documenti sul ritiro dell'Ucraina dalla comunità degli Stati Indipendenti fino ad oggi nel comitato esecutivo" ha detto Guminsky. In precedenza, il Ministero degli Affari Esteri ...

Il carciofo della discordia per il Rabbinato di Israele alla giudia non è kosher . Insorge la comUnità ebraica romana : ... Ruth Dureghello, si vedono entrambi intenti a pulire i carciofi e prepararli per il piatto tradizionale famoso ormai in tutto il mondo. E Di Segni di cucina kosher se ne intende. Nel marzo del 2010 ...

Il carciofo della discordia per il Rabbinato di Israele alla giudia non è casher . Insorge la comUnità ebraica romana : ... Ruth Dureghello, si vedono entrambi intenti a pulire i carciofi e prepararli per il piatto tradizionale famoso ormai in tutto il mondo. E Di Segni di cucina casher se ne intende. Nel marzo del 2010 ...

Huang Yongyue : "Cina contro il protezionismo - nuova Via della Seta porterà maggiori opportUnità all'Italia" : ... specificando che dopo la prima sessione della XIII Assemblea Popolare Nazionale e della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, le cosiddette "due sessioni", Cina e Italia avranno ancora ...

Diretta/ Milan Inter - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : Candreva fallisce una buona opportUnità! : Diretta Milan-Inter, info streaming video e tv: al Meazza, la Scala del calcio, è in programma il recupero del derby della Madonnina.

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 - protezione civile riunita in seduta permanente : alle 18.30 nuovi aggiornamenti : Per fare un aggiornamento sul monitoraggio e sulle attività in corso per il rientro sulla Terra della Stazione Spaziale cinese Tiangong-1, si terrà, alle ore 18.30, un punto stampa presso la sede del Dipartimento della protezione civile, via Vitorchiano 4. La protezione civile è mobilitata con un tavolo tecnico riunito in seduta permanente da ieri sera. All’incontro saranno presenti il Capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo ...