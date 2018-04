Lucifer 3×23 | Tutto sta per cambiare?

ilnotiziangolo

(Di giovedì 19 aprile 2018)3×23 trama e promo – Il nuovo episodio andrà in onda su FOX USA lunedì, 7 maggio 2018 e si intitolerà “Quintessential Deckerstar“. Ancora una volta saremo ad un passo dallo scoprire un segreto del nostro protagonista: la trama di3×23 ci mette in guardia su nuovi ostacoli da evitare. Come già accaduto in precedenza, non è detto quindi che il Diavolo riuscirà a dare sfogo ai propri pensieri. Di nuovo. La trama di3×23 punta il dito contro Charlotte Il nuovo caso che vedrà impegnati i due protagonisti riguarda l’omicidio di una donna. Sembra che i due siano già a conoscenza di un sospetto, che non tarderanno ad inseguire. Salvo poi scoprire di essersi sbagliati di grosso e di aver mancato il vero responsabile del delitto. Charlotte sarà al centro della sinossi in modo inedito rispetto al passato: questa volta sta rischiando la ...