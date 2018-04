Lucia Bramieri sbotta al grande fratello | la sfuriata contro Alberto

Gf 2018 - Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta : passato piccante insieme! : Grande Fratello 2018: che cosa nascondono Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta, neo inquilini della casa più spiata dagli italiani? Lui ha tradito la senatrice Pezzopane con la nuora di Gino Bramieri? Alcuni indizi lasciano pensare di si! Non c’è che dire, Barbara D’Urso è una maestra nel creare le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello. Essendo lei la conduttrice, ma anche l’autrice del programma, ha ...

Lucia Bramieri ricorda il marito Cesare/ Video - lacrime al Grande Fratello 15 : "È il mio tallone d'Achille" : Lucia Bramieri in lacrime al Grande Fratello 15. La gieffina si commuove parlando del marito Cesare Bramieri, morto nel 2008: "È il mio tallone d'Achille"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 17:40:00 GMT)

Lucia Bramieri racconta al GF 15 il primo incontro con Cesare e la malattia : Lucia Bramieri è al GF 15 non come “moglie di”, ma come semplice cittadina di Milano. Queste le premesse, ma è innegabile che il matrimonio con Cesare abbia avuto un ruolo forte nella vita della concorrente. A partire dal loro primo incontro, come ha rivelato questa mattina ad altri due gieffini. Il primo incontro fra Lucia Bramieri e il marito Cesare nasce sotto una stella particolare e non solo. La Casa del GF 15 si anima fra ...

Lucia Bramieri in lacrime al GF 15 confessa : “Ho fatto mille errori” : Grande Fratello: Lucia Bramieri scoppia a piangere Martedì scorso è iniziato il GF 15 condotto da Barbara d’Urso. E in questi giorni i telespettatori hanno avuto modo di conoscere meglio gli inquilini della casa più spiata dagli italiani seguendo le dirette sui canali digitali Mediaset Extra e La 5. Tra i concorrenti chi ha più destato curiosità negli spettatori da casa è stata senza ombra di dubbio la eccentrica Lucia Bramieri. ...

Grande Fratello : Simone Coccia parla dei messaggi inviati a Lucia Bramieri : Grande Fratello, Simone Coccia confessa: il fidanzato della Pezzopane parla dei messaggi inviati a Lucia Bramieri Il Grande Fratello è appena iniziato ma i concorrenti di questa edizione stanno già facendo parlare di sé. Tra questi, ovviamente, c’è lui: Simone Coccia il fidanzato di Stefania Pezzopane, senatrice italiana. Nella Casa inoltre, come se non bastasse, […] L'articolo Grande Fratello: Simone Coccia parla dei messaggi ...

Grande fratello 2018 : podio trash per Aida Nizar - Lucia Bramieri e Simone Coccia : Tre presentazioni spiazzanti per tre dei protagonisti (Vip) di questa quindicesima edizione del Grande fratello.

Vladimir Luxuria su Lucia Bramieri e Coccia : “C’è stato altro” : Lucia Bramieri smascherata da Vladimir Luxuria sul rapporto con Simone Coccia Nella puntata odierna di Mattino Cinque, Vladimir Luxuria ha smentito Lucia Bramieri e il suo rapporto pregresso con Simone Coccia Colaiuta. Ieri sera Barbara D’Urso, durante la prima puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello, ha svelato che Lucia Bramieri, vedova dal 2008 e nuora del grande attore Gino Bramieri, ha ricevuto tre anni fa delle ...

Grande Fratello 15 - Lucia Bramieri : "Simone Coccia? Non l'ho mai visto" (video) : Lucia Bramieri, nuora dell'indimenticato attore Gino, è stata chiamata da Barbara d'Urso nel confessionale del Grande Fratello per snocciolare una questione rimasta ancora in sospeso e che riguarda Simone Coccia, fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane. Infatti qualche anno fa la Bramieri avrebbe dichiarato che il giovane ragazzo ha provato a corteggiarla qualche tempo fa con dei messaggi piccanti e che lei, a sua volta, bbia avvisato ...

Grande Fratello : Lucia Bramieri rivela la verità sul flirt con Coccia : Simone Coccia e Lucia Bramieri: cosa è accaduto? La verità al Grande Fratello Lucia Bramieri è stata chiamata da Barbara d’Urso nel confessionale del Grande Fratello 15 per rivelare la verità sul flirt con Simone Coccia. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha affermato che qualche anno fa erano uscite alcune news su di loro e dato che quindi lei era entrata questa sera nella Casa più spiata d’Italia forse era meglio che chiariva la ...

Simone Coccia e Lucia Bramieri dopo i messaggi : faccia a faccia al Grande Fratello : Simone Coccia e Lucia Bramieri al Grande Fratello dopo i messaggi: ecco cosa si sono detti dopo anni dai “famosi messaggi”, Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello. Entrambi sono i concorrenti della nuova edizione del reality show ma i due non lo sapevano. E quando il fidanzato […] L'articolo Simone Coccia e Lucia Bramieri dopo i messaggi: faccia a faccia al Grande Fratello ...