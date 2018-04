Lucca e dintorni | basta parlare di bullismo Minacciare un insegnante è oltraggio a

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 aprile 2018) Ormai quotidianamente i media ci informano di fatti relativi ad aggressioni da parte di studenti a danno di docenti di ogni ordine e grado e quotidianamente veniamo messi dinanzi lacune legislative, normative, educative e formative di vario tipo: ogni giorno cioè i media restituiscono alla pubblica opinione un quadro alquanto allarmante, tanto per i fatti di cui si viene a dar nota quanto per le misure che di volta in volta vengono adottate al fine di dare risposta ai fatti stessi. Misure, è bene chiarirlo fin da principio, assolutamente inconsistenti, inadeguate e a tratti ridicole: quale incidenza vogliamo che abbia la solita sospensioncina, la nota o il richiamo formale su alunni che – diciamolo chiaramente – non hanno alcun problema ae aggredire in vario modo coloro i quali (prima ancora di essere docenti) rappresentano a pieno titolo l’autorità? Ultimo in ...