Lucca Comics & Games al Salone del Libro di Torino | imperdibile appuntamento con il

eurogamer

: #LuccaComicsandGames al Salone del Libro di Torino: il Discovery Tour di #AssassinsCreed tra i protagonisti. - Eurogamer_it : #LuccaComicsandGames al Salone del Libro di Torino: il Discovery Tour di #AssassinsCreed tra i protagonisti. - mySN1GhTM4R3 : RT @GamesPaladinsIT: Il Discovery Tour di Assassin's Creed e Lucca Comics & Games al Salone del Libro di Torino - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: Il Discovery Tour di Assassin's Creed e Lucca Comics & Games al Salone del Libro di Torino -

(Di giovedì 19 aprile 2018) La mostra di uno dei migliori disegnatori italiani, uno spazio dedicato al gioco da tavolo, il focus sul fumetto, i doppiatori del Trono di Spade, laboratori per giovani e famiglie ma soprattutto gli appuntamenti sulla cultura pop tra cui quello col direttore del Museo Egizio alla scoperta di un videogioco ambientato nell'Antico Egitto:onora alla grande la partnership con ildeldi, in programma al Lingotto dal 10 al 14 maggio prossimi.Lo spazio.sarà presente nell'Area Bookstock del padiglione del Lingotto, con uno stand tutto dedicato alla manifestazione e alle sue peculiarità: dalla Walk of Fame (le impronte dei miti del fumetto) ai focus sui premi Gran Guinigi e Gioco dell'Anno, fino alla mostra dedicata al disegnatore Federico Bertolucci. E a proposito di Gioco dell'Anno, ci saranno anche tavoli su cui provare i titoli premiati ...