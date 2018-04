Lucca | bullismo contro docente | i possibili provvedimenti della dirigenza

Blastingnews

: Il video dello studente bullo che umilia e minaccia il suo professore non è l’unico uscito dalla scuola di Lucca… - fattoquotidiano : Il video dello studente bullo che umilia e minaccia il suo professore non è l’unico uscito dalla scuola di Lucca… - SkyTG24 : In un istituto tecnico di #Lucca si è verificato l'ennesimo episodio di #bullismo: un alunno ha reagito a un brutto… - giornalettismo : Il video della vergogna in una scuola di #Lucca: è il momento di denunciare questi comportamenti ingiustificabili… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Uno studenteprima sezione del biennio dell'Istituto Tecnico "F. Carrara" disi trovava davanti alla scrivania dell'insegnante quando stava ricevendo un voto negativo. Ma l'allievo non l'ha presa affatto bene e ha reagito con un'aggressività inconcepibile. Il ragazzo non ha dimostrato alcun rispetto nei confronti del professore e tantomenodisciplina scolastica. "Non mi faccia inc****re" ha urlato il ragazzo alche non reagiva e che restava con lo sguardo rivolto verso il basso. "Mi metta sei" ha aggiunto il ragazzo in preda alla rabbia, alzando ancora una volta la tonalitàvoce verso il prof. La scena è avvenuta in un'aula dell'Istituto tecnico diIl terribile accaduto è avvenuto in un'aula dell'Istituto Tecnico Commerciale died è stato ripreso dal cellulare di qualche alunno che assistiva da spettatore alla scena. Dopodiché, il video è ...