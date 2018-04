L' ora del silenzio Il dissenso sedato nella sinistra del M5s

“Cara Tina ora amo lei”. L’addio di Kikò Nalli. Ormai è uscito allo scoperto - l’ex della Cipollari si è fatto beccare con la sua nuova (giovanissima) fiamma. Mentre l’opinionista resta sola soletta : Mentre Tina Cipollari continua a litigare con Gemma Galgani, il suo ex marito Chicco Nalli ha ben altri pensieri. I due, dopo un lungo periodo di crisi, si sono lasciati. Da principio continuavano a condividere la stessa casa, per amore dei figli, ma poi lui ha deciso di traslocare e adesso si chiarisce molto bene il motivo. A fare la rivelazione che scotta è il settimanale Spy che ha pubblicato delle foto inequivocabili. L’hai ...

Voci della Luna : Rita Dalla Chiesa ancora su Radionorba - stavolta con Ettore Bassi : Voci della Luna Rita Dalla Chiesa continua ad essere impegnata nella tarda serata di Rete 4 con Ieri e Oggi Italiani, ma da questa sera torna anche in radio: alle ore 21.00 partirà su Radionorba – e su Radionorba TV – un nuovo programma intitolato Voci della Luna, che vedrà al fianco della conduttrice un inedito Ettore Bassi, al suo debutto radiofonico. Voci della Luna: da questa sera alle 21.00 su Radionorba e Radionorba Tv Due ore ...

M5s : l'incontro con la Presidente del Senato inizia con un'ora di ritardo : Fonti a Palazzo Giustiniani hanno parlano di 'un leggero slittamento concordato' tra i pentastellati e la stessa Casellati -

Fortnite - prosegue l'indagine : lo spettrogramma del suono della meteora svela l'incredibile : Nel corso di questa mattina vi avevamo raccontato di un grande mistero sorto attorno a una meteora improvvisamente comparsa nei cieli di Fortnite, il celebre Battle Royale di Epic Games al centro di un successo planetario.Questa mattina il gioco si è aggiornato e alcuni utenti, tra cui il noto streamer Ninja, si sono accorti in diretta che il corpo celeste emetteva ora un particolare suono una volta centrato il proprio mirino su di esso. Su ...

Porto - 10 lavoratori della Navigerium da domani senza lavoro : I 10 lavoratori della Navigerium Service srl che hanno assicurato i servizi di biglietteria per i servizi coperti sino ad oggi dalla New TT LInes per la linea di cabotaggio Catania- Napoli, oggi ...

Rifiuti - i lavoratori del bacino prefettizio occupano il Comune : Approfondimenti Scaduti i contratti per i lavoratori precari del bacino preffettizio 24 febbraio 2018 Rifiuti, protesta del bacino prefettizio: 'Noi a spasso e la città sempre più sporca' - VIDEO 20 ...

Un comitato di lavoratori vigilerà sulle strategie della holding di Foodora : Delivery Hero, la holding di Foodora, accoglierà un consiglio dei lavoratori che controllerà le decisioni. Ma i fattorini rischiano di rimanere esclusi

Rocío Muñoz Morales alla conduzione del «Ballando con le stelle» spagnolo : Piroettare sotto il naso di Milly Carlucci deve avere portato fortuna a Rocío Muñoz Morales. Perché l’attrice, nelle scorse settimane ballerina per una notte nel sabato sera di Raiuno, è stata scelta per condurre la versione spagnola di Ballando con le stelle, Bailando con las estrellas. LEGGI ANCHERaoul Bova: «Guardavo Rocìo e ho dimenticato i passi» «Amo l’Italia e la mia casa ormai è Roma», ha dichiarato Rocío, «ma questa nuova avventura in ...

Calcio - sito d'incontri diventa sponsor del Brescia donne. Il presidente : "Non fateci la morale" : L'accordo stretto per tre partite, la prima è contro l'Atalanta. Ma non si esclude un'intesa anche per il futuro

“Angelo - ma cosa ti è successo?”. A qualche ora dall’entrata nella casa del Grande Fratello 15 - l’aspetto del Ken umano è notevolmente cambiato. “Sei irriconoscibile” - gli scrive qualcuno su Facebook : “Ecco chi sei senza trucco!”, scrive un utente su Facebook nei confronti di Angelo Sanzio, il Ken del GF 15. Il ragazzo, che sin dalla prima puntata ha immancabilmente attirato su di sé l’attenzione degli altri concorrenti e del pubblico a casa e che in parte lo ha conosciuto a Domenica Live o a Nemo, ha mostrato un lato di sé ancora celato. Il 28enne ha iniziato da giovanissimo un impegnativo percorso chirurgico per migliorare il suo ...

Spiagge : Mondello riapre il 1 maggio - 100 cabine in meno sul litorale : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Cento cabine in meno sulla spiaggia, wifi gratuito e animazione per i bambini. E ancora sport, uno spazio allattamento per le mamme e mare e spiaggia accessibili ai disabili. Tutto pronto a Mondello per l'avvio, il 1 maggio, della stagione 2018 delle Spiagge gestite da

Cosa permette ancora il fenomeno del secondary ticketing. Il caso Roma Liverpool : Alle 10 di mattina del 18 aprile sono stati messi in vendita i biglietti della semifinale di Champions Roma Liverpool . Alle 13.36 è comparso l'annuncio sul sito della Roma: le vendite sono chiuse. ...

Un pizzico di coraggio del M5S per avviare la nuova legislatura : Dopo 2 giri di consultazioni al Quirinale, non risolutivi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato e conferito il 18/04/2018 alla sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, l'incarico esplorativo, per la formazione di un nuovo Governo. L'incarico è mirato ad accertare e verificare se vi sono realmente i presupposti per una maggioranza politica tra il M5S e Lega in grado di formare un Governo, e se vi è condivisione sul ...

Alla Go Milan del 22 Aprile ci sarà anche Aurora Ramazzotti : Una pigra di natura, dormigliona, che non ha mai fatto sport in vita sua e che fa palestra perché «deve». Abbiamo seguito Aurora Ramazzoti dagli esordi del suo percorso, in cui ci aveva raccontato di essere un'amante del divano e della pizza. Ma grazie a ...