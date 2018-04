Loggia 2018 | un voto su due è per Del Bono

Isola dei Famosi 2018/ Paura per Stefano De Martino : omicidio nell'albergo in cui alLoggia : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: finale a rischio per Bianca Atzei? Dopo aver nominato l'amico Jonathan Kashanian il pubblico è furioso e la vuole fuori!(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:10:00 GMT)