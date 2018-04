Lo zio J-Ax in volo verso il piccolo Leone : Per il piccolo Leone Lucia Ferragni è arrivato il tempo di conoscere lo zio (come si fa chiamare dai suoi fan) J-Ax. Il rapper (ex Articolo 31) è, infatti, andato negli Stati Uniti per conoscere il piccolo Leone, figlio del suo 'socio' e compagno di dischi e concerti Fedez (nome d'arte di Federico Lucia). Il piccolo Leone è nato nella notte tra il 19 e il 20 marzo a Los Angeles dove mamma Chiara Ferragni, famosissima fashion blogger, vive e ...

Nina Moric e Fabrizio Corona/ Pace a suon di “like” - Luigi Favoloso al Grande Fratello : deve preoccuparsi? : Nina Moric e Fabrizio Corona/ Pace ritrovata a suon di “Mi piace" su Instagram? La modella croata gradisce gli scatti dell’ex marito e il web incomincia a mormorare...(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:20:00 GMT)

Roma - tenta di suicidarsi e si lascia cadere nel vuoto : poliziotti lo afferrano al volo e lo salvano : Faceva sul serio il 25enne che ieri pomeriggio, martedì 17 aprile, in via Lorenzo Il Magnifico a Roma (zona stazione Tiburtina) è stato salvato dagli agenti di polizia quando si era già lanciato vuoto. I poliziotti, allertati dai condomini insieme ai vigili del fuoco, intorno alle 19.40, hanno iniziato una lunga trattativa con il ragazzo, che però non ha dato buon esito. Proprio mentre il giovane aveva fatto credere di poter tornare il ...

Natuzza Evolo - appello della Fondazione : ... pellegrino nella speranza e nella pace ' _a Fatima nel centenario delle apparizioni, la Fondazione, il prossimo 13 maggio, vorrà offrire alla Vergine Maria l'omaggio dei figli di tutto il mondo ...

Hamilton e l’aviazione : un volo lungo 100 anni : E’ stata fondata nel 1892 negli Stati Uniti, a Lancaster, in Pennsylvania e nonostante i suoi movimenti siano svizzeri, ancora oggi Hamilton è la perfetta rappresentazione di quel sogno americano per il quale, se lo si desidera veramente, tutto è possibile. E’ il 1918, quando i segnatempo Hamilton diventano i dispositivi di cronometraggio ufficiali per i primi servizi di posta aerea americana tra Washington D.C., Filadelfia e New ...

Ape volontario - un prestito per andare in pensione prima (ma attenzione alle rate) : Uscire prima dal lavoro? Con l'anticipo pensionistico esiste una modalità che consente di andare in pensione prima di aver maturato l'età pensionabile. Lo strumento si chiama "Ape...

Alitalia - al tavolo sindacati e azienda per la cassa integrazione : Teleborsa, - Il futuro di Alitalia e dei suoi dipendenti resta incerto, in attesa di un acquirente che porti lontano dalle turbolenze l'ex compagnia di bandiera. Il tempo stringe e la situazione si ...

Tennistavolo - qualificazioni YOG 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti volano a Buenos Aires! Storica doppia impresa degli azzurrini! : Una tarda serata italiana che resterà nella storia del Tennistavolo giovanile azzurro quella vissuta fino a pochi minuti fa, che ha visto trionfare, dall’altra parte del mondo, per la precisione ad Asuncion, in Paraguay, Matteo Mutti e Jamila Laurenti nel torneo di qualificazione agli YOG di Buenos Aires. Partiti con i favori del pronostico (entrambi erano testa di serie numero 1), non si sono fatti schiacciare dalla pressione ed hanno ...

Oltre ogni aspettativa lo spettacolo di beneficenza per AVSI - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale - : Si ricorda che il ricavato della serata andrà interamente in beneficenza ad AVSI, per la realizzazione di vari progetti nelle zone più svantaggiate del mondo. Sostenitori AVSI Ortona

‘Con il Servizio Volontario Europeo ho capito come e perché viaggiare’. L’esperienza di Michele Mercurio : “Nel momento in cui ho deciso di intraprendere il Servizio Volontario Europeo, la domanda o meglio ciò che mi auguravo era di vivere un’esperienza indimenticabile, fuori dalla mia comfort zone”. Michele Mercurio, 30 anni, siciliano, ci ha raccontato la sua esperienza di Servizio Volontario Europeo (Sve) a Tbilisi, in Georgia. Potrà sembrare semplice l’idea di prendere lo zaino e partire, vivere tutto come una lunga vacanza, ma spesso ...

Allarme lupi - la Lega : 'Regione dica a che punto sono le relazioni di tavolo tecnico e Asl' : Sui problemi delle predazioni dei lupi e degli ibridi che stanno massacrando decine di aziende e una parte importante dell'economia toscana, la Regione ha parlato e studiato fin troppo' . A dichiararlo è Roberto Salvini , Consigliere regionale della Lega. "Ora servono interventi urgenti e risolutivi; stiamo aspettando ...

Pensione - da oggi l'Ape volontaria : prime erogazioni da Intesa Sanpaolo Video : Da oggi è possibile fare domanda per l’Ape volontaria. E’ stata attivata sul sito dell'#Inps la procedura online per l’inoltro delle richieste che consentiranno di ottenere un prestito bancario, erogato da Intesa Sanpaolo [Video], unica banca al momento disponibile a finanziare l’operazione, che consentira' agli aventi diritto di avere un reddito ponte fino al momento della maturazione dei requisiti per la riscossione della Pensione Inps. Una ...