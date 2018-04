Lo Stato sociale davanti ai cancelli della Magneti Marelli | Ci hanno tenuti

Da Sanremo alla fabbrica : lo Stato sociale davanti ai cancelli della Magneti Marelli : Ai componenti della band bolognese è Stato impedito di entrare: hanno letto poesie antifasciste per il 25 aprile. Un'iniziativa dei sindacati

Aggiornato il cast del Concerto del Primo Maggio a Roma - con Lo Stato sociale e Francesca Michielin : tutti i nomi : Il cast del Concerto del Primo Maggio è Stato Aggiornato con nuovi nomi. Va delineandosi l'assetto del prossimo evento da Piazza San Giovanni in Roma, con una nuova serie di artisti che prenderanno parte al live che sarà trasmesso in diretta su Rai3. Tra i nuovi artisti che saliranno sul palco del Primo Maggio, anche il grande debutto di Francesca Michielin. Reduce dal successo del suo ultimo album 2640, la giovane artista di Bassano del ...

Elisa - Claudio Baglioni e Lo Stato sociale : ecco tutte le certificazioni : Elisa ha ricevuto dalla Federazione Industria Musicale Italiana il secondo Disco di Platino per ' A modo tuo ' grazie agli oltre 100mila download e streaming. La canzone, scritta da Ligabue che poi l'...

Paddy Jones/ La "vecchia che balla" de Lo Stato sociale col maestro Nick Espinoza (Maurizio Costanzo Show) : Paddy Jones, la ''vecchia che balla'' di ''Una vita in vacanza'' de ''Lo Stato Sociale'' ospite su Canale 5 con il suo maestro di ballo Nicko Espinoza. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:48:00 GMT)

Lo Stato sociale del M5s. Più che reddito di cittadinanza è 'una vita in vacanza' : Roma. Mezz'ora dopo il risultato delle elezioni le proposte del M5s da sballate e demagogiche sono diventate immediatamente serie e innovative. Prendiamo il reddito di cittadinanza. Il mantra adesso è ...

Giorgia Meloni - la denuncia : la vergogna di Stato - i richiedenti asilo pagati più di chi ha una pensione sociale : Su Facebook, Giorgia Meloni annuncia: 'Entro il 10 aprile il parlamento dovrà approvare il DEF , Documento di Economia e Finanza, . Fratelli d'Italia non voterà alcun documento che non contenga il provvedimento che abbiamo annunciato in campagna elettorale: portare il costo per il mantenimento di un ...

Lo Stato sociale : 10 frasi delle loro canzoni più conosciute : Preparati a fare un bel ripasso delle frasi più belle canzoni de Lo Stato Sociale. Gli ingestibili. @bebaster @supercarota_ @bertold_brev_ @influguenzer #prevenditeaperte #tour2018 #loStatoSociale #garrinchadischi #dairegaz Un post condiviso da Lo Stato Sociale (@loStatoSociale) in data: Mar 2, 2018 at 8:07 PST Ti abbiamo preparato un video con 10 citazioni a effetto dei brani più conosciuti della band bolognese: da “Amarsi ...

Lo Stato sociale : le date del Una vita in vacanza Tour in Spagna e Italia : Lo Stato Sociale ha annunciato le prime date estive del Una vita in vacanza Tour. Dopo un breve “viaggetto” in Spagna dove la band si esibirà nei club delle principali città, a giugno ritornerà in Italia per salire sui palchi dei grandi festival estivi. [arc id=”38d5fba2-1d22-4851-80db-518e08f825e4″] Apri il tuo calendario e segnati i concerti annunciati fino ad ora del Una vita in vacanza Tour! Spagna:8 aprile ...

Lo Stato sociale - da giugno in tour : ANSA, - ROMA, 28 FEB - Dopo il successo del brano Una vita in vacanza, presentato al 68/o Festival di Sanremo al primo posto nella classifica Earone dei brani più trasmessi dalle radio, dei singoli ...

Rock in Roma e tutti i concerti de Lo Stato sociale nel 2018 : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : In arrivo i primi concerti de Lo Stato Sociale nel 2018, la band rivelazione dell'anno seconda classificata al Festival di Sanremo 2018. Il gruppo è reduce dal successo sanremese presentato sul palco dell'Ariston Una vita in vacanza, un brano che gioca sull'ironia del lavoro e della prospettiva di una vita migliore. La canzone ha colpito molto il pubblico italiano e si è aggiudicata il secondo posto nella classifica della serata finale, alle ...