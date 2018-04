L' Italia che cresce non piange

Astrofisica : gioia e orgoglio dei fisici Italia ni per Branchesi : Felicita’ e orgoglio : sono questi i sentimenti dei ricercatori italiani che lavorano al fianco di Marica Branchesi, l’ Astrofisica segnalata dalla rivista Time fra le 100 persone piu’ influenti al mondo per la scoperta delle onde gravitazionali. “Congratulazioni a Marica per questo nuovo riconoscimento per il suo lavoro, che e’ rappresentativo dell’impegno di un’intera comunita’ ed e’ ...

Scherma - Europei Under23 : l’ Italia chiude con l’oro dei fiorettisti e l’argento delle sciabolatrici : Giornata di chiusura ai Campionati Europei Under23 di Yerevan ed è una fine dolce per l’Italia, che festeggia la medaglia d’oro nella prova a squadre del fioretto maschile e l’argento nella sciabola femminile. I fiorettisti , dunque, conquistano il titolo europeo: il quartetto formato da Damiano Rosatelli, Francesco Ingargiola, Guillaume Bianchi e Davide Filippi si è laureato campione dopo aver sconfitto in finale la Russia con ...

Marica Branchesi - l’ Italia na che guarda l’universo fra le 100 persone più influenti di Time : «C’è voluto un Albert Einstein per scoprire che esistevano le onde gravitazionali… C’è voluta una Marica Branchesi per dimostrare che ci sono davvero». Comincia con queste parole l’articolo di Time che inserisce l’astrofisica italiana fra le 100 persone più influenti al mondo insieme a Roger Federer, Nicole Kidman, ma anche Trump ed Harry e Meghan, presto sposi. Già lo scorso dicembre la rivista Nature l’aveva segnalata tra le dieci ...

Italia Arabia Saudita / Prima amichevole storica della nazionale azzurra contro gli Emirati il 28 maggio : Italia Arabia Saudita , Prima amichevole storica della nazionale azzurra contro gli Emirati il prossimo 28 maggio in Svizzera a San Gallo. In panchina ancora Gigi Di Biagio?(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 17:54:00 GMT)

Cremazione degli animali - una pratica sempre più diffusa anche in Italia : Così come in buona parte del resto del mondo, anche in Italia cresce il ricorso alla Cremazione degli animali domestici. Un processo durante il quale il corpo del proprio animale d’affezione viene collocato all’interno di un apposito forno crematorio, e sottoposto a temperature fino a 1800 gradi: il calore così indotto sarà in grado di asciugare il corpo, bruciare la pelle e i peli e vaporizzare i tessuti molli. Le ossa verranno calcificate, ...