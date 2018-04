L' indiscrezione | Silvia Provvedi ha lasciato Fabrizio Corona?

Silvia Provvedi lascia l’appartamento di Corona? L’indiscrezione : Silvia Provvedi lascia l’appartamento di Fabrizio Corona? A Mattino 5 arriva l’indiscrezione Silvia Provvedi ha lasciato l’appartamento di Fabrizio Corona? È questa l’indiscrezione arrivata poco fa a Mattino 5. Dopo l’incontro segreto tra l’ex re dei paparazzi e Belen Rodriguez, la giovane avrebbe preso questa decisione. Secondo gli opinionisti presenti in studio, Silvia non sarebbe […] L'articolo Silvia ...