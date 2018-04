L' incredibile sito di Mada' in Salihl | in Medio Oriente | aprirà ai turisti

“Ho il sedere più grande del web”. Kim Kardashian in confronto non è nessuno. Le foto di questa ragazza ‘vanno forte’ e sulla rete è diventata una star grazie al suo lato B incredibile. A proposito - il chirirugo non ci ha messo mano… : La moda cambia di continuo e con lei anche il corpo delle donne. Non è proprio il massimo per il gentil sesso doversi misurare di continuo con tutto ciò. Un tempo era considerato il massimo essere maggiorate, perchè così si esprimeva il massimo della femminilità. Poi c’è stato il periodo in cui era diventato un must essere filiformi e adesso? Diciamo che utlimamente va di moda un po’ tutto e che finalmente al primo posto è ...