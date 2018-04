Liegi-Bastogne-Liegi 2018 | Michal Kwiatkowski per dare un senso ad una primavera sottotono

Liegi-Bastogne-Liegi in Diretta tv e Live-streaming : ... è come se volasse" Michael Goolaerts è morto: l'attacco cardiaco si è rivelato fatale Da Armando Cepeda a Michael Goolaerts: tutte le tragedie nel mondo del ciclismo Un altro lutto nel ciclismo: ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Alejandro Valverde insegue il record di Eddy Merckx : Domenica Alejandro Valverde andrà a caccia di uno storico risultato alla Liegi-Bastogne-Liegi. In caso di successo lo spagnolo conquisterebbe per la quinta volta in carriera la Doyenne ed eguaglierebbe così il record assoluto di vittorie di Eddy Merckx. Infatti Il Cannibale ha trionfato in cinque edizioni (1969, 1971-1973, 1975) e mai più nessuno fino ad ora è stato capace di ripetere una simile impresa. La corsa di domenica sarà quindi un ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : i cinque motivi per cui Vincenzo Nibali può sognare il colpo alla Doyenne : A caccia di un altro miracolo. Domenica Vincenzo Nibali affronta la Liegi-Bastogne-Liegi con il sogno di ripetere l’impresa riuscita a marzo alla Milano-Sanremo: conquistare la Doyenne darebbe ancor più spicco alla carriera già fenomenale del corridore siciliano. Il capitano della Bahrain-Merida ha dimostrato di poter puntare al colpo grosso: andiamo a scoprire i cinque motivi per cui l’azzurro ci può credere. Classe, coraggio e ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 - gli outsider : Lotto Soudal pericolosa - in tanti cercano riscatto : Domenica si disputerà la quarta Classica Monumento della stagione, che chiuderà la primavera ciclistica fungendo da trampolino di lancio per il periodo dei grandi giri. Questa mattina vi abbiamo presentato i grandi favoriti per conquistare la vittoria alla Liegi-Bastogne-Liegi 2018: la lista dei pretendenti al successo, però, è molto più ampia. Ecco quali possono gli outsider che proveranno a giocarsi le proprie carte nella Decana delle ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 - i favoriti : sfida tra Valverde e Alaphilippe - Nibali e Matthews fanno paura : Domenica la Liegi-Bastogne-Liegi 2018 chiuderà la stagione delle grandi classiche. La Doyenne, forse, è la corsa più adatta per fare da tramite tra le corse di un giorno e i grandi giri, con le sue Côte e le sue salite che strizzano l’occhio agli scalatori e ai corridori che riescono ad esprimersi al meglio nelle corse di tre settimane. Negli ultimi anni, però, la corsa si è risolta quasi sempre ad Ans, nell’ultimo chilometro. ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Romain Bardet e Julian Alaphilippe per interrompere un digiuno di 38 anni per la Francia : L’ultimo successo della Francia alla Liegi-Bastogne-Liegi risale al 1980 quando trionfò Bernard Hinault. Quell’edizione fu davvero epica perché Le Blaireau fu l’unico a riuscire a superare indenne una forte nevicata e si impose così in solitaria sul traguardo con un vantaggio abissale di 9’24” sul secondo, l’olandese Hennie Kuiper. Si tratta quindi di un’altra era ciclistica, ma domenica, 38 anni dopo, i transalpini ...

Freccia Vallone - Vincenzo Nibali Squalo indomabile! Attacco spettacolare - la gamba c’è verso la Liegi-Bastogne-Liegi! : Ancora una volta ha regalato emozioni, come solo lui sa fare. Ancora una volta ha entusiasmato tutti gli appassionati di ciclismo con uno dei suoi soliti numeri al cardiopalma, quelle azioni che riconciliano il grande pubblico con l’epopea dei pedali e che lasciano un segno indelebile nella storia di questo sport. Vincenzo Nibali conferma di essere un inguaribile romantico e regala degli attacchi che riportano il ciclismo indietro nel ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 - il sogno infinito di Vincenzo Nibali. Lo Squalo cerca l’impresa da antologia : Vincenzo Nibali e l’amore per la Liegi-Bastogne-Liegi, la Decana tanta adorata dallo Squalo che più volte ha provato a vincere ma che ha sempre dovuto rinviare il suo appuntamento con la gloria. La Classica più longeva è un vecchio pallino del siciliano che da sempre sogna di imporsi sul Saint Nicolaas: nuovo tentativo domenica prossima quando il capitano della Bahrain Merida sarà al via tra i grandi favoriti della vigilia, pronto a fare ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Si avvicina il momento della quarta Classica Monumento della stagione, la Liegi-Bastogne-Liegi, la cui 104ma edizione si svolgerà domenica 22 aprile. La Doyenne offrirà grande spettacolo con le numerose côtes tipiche delle Ardenne tra cui la mitica Redoute. Alla partenza di questa corsa sono attesi tutti i più grandi specialisti del circuito e in particolare troveremo lo spagnolo Alejandro Valverde, a caccia del pokerissimo, il nostro Vincenzino ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : il percorso ai raggi X. Tutte le Cote della Doyenne : La Liegi-Bastogne-Liegi, domenica, chiuderà la stagione delle grandi classiche. La quarta Monumento della stagione, di fatto, chiude la prima parte dell’annata ciclistica e proietta protagonisti e appassionati verso l’estate e di conseguenza i grandi giri, che saranno assoluti protagonisti (pur con qualche eccezione, sia chiaro) fino a settembre e di conseguenza al Mondiale. Giunta all’edizione 104, andiamo a scoprire il ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : programma - orari e tv. La data della Doyenne : DOMENICA 22 APRILE: 10.10 Liegi-Bastogne-Liegi, partenza 16.30-17.20 Liegi-Bastogne-Liegi, arrivo Liegi-Bastogne-Liegi 2018: COME SEGUIRLA IN DIRETTA TV E STREAMING La Liegi-...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : programma - orari e tv. La data della Doyenne : Domenica 22 aprile si correrà la Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Classica Monumento della stagione, l’ultima prima della lunga primavera-estate caratterizzata dai grandi giri a tappe. La Doyonne, la decana delle corse giunta alla sua 104^ edizione, regalerà grande spettacolo sulle strade del Belgio: 258 chilometri durissimi caratterizzati dalle tante cotes che sgraneranno il gruppo e che ci consegneranno il vincitore. Come spesso accade sarà ...