ilfattoquotidiano

: Libri di testo, gli editori: “Non confondere parità di genere con femminismo” “No, useremo sindaca e ministra”… - Cascavel47 : Libri di testo, gli editori: “Non confondere parità di genere con femminismo” “No, useremo sindaca e ministra”… - PicchioRocca : RT @in_re_ipsa: @CottarelliCPI Perchè non stavolare i dati dei paesi col debito pubblico più basso al mondo, per voi (che ribaltate le veri… - Niebbo : RT @lostandsleepy_: @Niebbo veramente i libri di testo arrivano fino agli anni duemila, e la maggior parte degli insegnanti superano il sec… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Tempo di adozione deidie per la prima volta da quest’anno gli insegnanti oltre a tener in considerazione i tetti di spesa dovranno vigilare sugli stereotipi. Il celebre “posso chiederle di chiamarmi ministra” di Valeria Fedeli non è rimasto uno sfizio dell’inquilina di viale Trastevere ma una “battaglia” culturale entrata a far parte delle linee guida “Educare al rispetto”, che chiedono ai docenti di prestare attenzione nella scelta dei testi e persino alle declinazioni grammaticali delle parole. Un appello che divide glitra coloro che neihanno introdotto il termine “sindaca” nel caso di una donna a capo del Comune e quelli che non ritengono sostanziale questa rivoluzione lessicale. Tra gli uni e gli altri spuntano i presidi che sanno bene quanto il monito della Fedeli rischi di cadere nel vuoto. Il Miur su questa questione è chiaro. Nelle linee guida ...