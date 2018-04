Libertadores | Corinthians guida gruppo G dopo vittoria su Independiente

calcioweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Importantein Coppaper ilche va a vincere 1-0 ad Avellaneda contro l'complicando il cammino degli argentini nelG. A decidere la sfida, valida per la terza giornata della massima competizione continentale sudamericana, disputata allo stadiode America, il colpo di testa realizzato all'81' da Jadson. Il successo in trasferta permette alla formazione paulista di prendere la vetta delG con 7 punti, seguito a 4 dai colombiani del Millonarios, seguono a 3 puntie i venzuelani del Deportivo Lara. Per sperare in un passaggio agli ottavi digli argentini dovranno ora andare a cercarsi i punti qualificazione nelle due prossime gare in trasferta cone Millonarios.