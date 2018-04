L' ex marito della Cipollari rivela | 17 anni con Tina e li rifarei tutti

Cacca-gate - il marito della Kyenge (Pd) : “Il mio maremmano è stitico”. “Elezioni? Ho votato Lega e M5s. I dem sono bolliti” : Sembra risolto il caso occorso all’europarlamentare del Pd, Cécile Kyenge, che venerdì scorso ha subito un imbrattamento delle pareti della propria abitazione con escrementi animali. A dirimere il giallo è la trasmissione radiofonica La Zanzara (Radio24), che prima ha intervistato l’autore del gesto, un vicino di casa dell’ex ministra, poi il marito della europarlamentare, Domenico Grispino. Il primo ha accusato il coniuge ...

Lucia Bramieri marito e figli : vita privata della concorrente del GF 2018 : Lucia Bramieri ha marito e figli? La vita privata della concorrente del Grande Fratello 2018, il cui vero nome è Lucia Merisio, non è affatto un mistero e per due motivi: il primo riguarda il fatto che è stata la nuora di Gino Bramieri, uno dei comici più amati nella storia dello spettacolo italiano, e questo ha fatto sì che il gossip parlasse di lei; il secondo motivo riguarda le sue ospitate nelle trasmissioni di Barbara d'Urso, dove si è ...

Stefania Pezzopane altezza - età - ex marito e figli della compagna di Simone Coccia Colaiuta : Età, altezza, ex marito e figli di Stefania Pezzopane sono tutte informazioni molto ricercate e lo saranno ancor di più adesso che il suo compagno Simone Coccia Colaiuta entrerà nella casa del Grande Fratello 2018. Si parlerà molto della loro storia d'amore, è fuori dubbio questo, visto che nei primi tempi della loro relazione, e non solo, sono stati protagonisti della cronaca rosa e hanno sollevato parecchie polemiche sul loro amore; loro ...

Carolyn Smith/ Il marito Tino Michielotto il segreto della sua forza (Ballando con le stelle 2018) : Carolyn Smith torna a guidare la giuria di Ballando con le stelle 2018:"Tino e io siamo come cane e gatto, in tanti dicono che sembriamo Sandra Mondaini e Raimondo Vianello"(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 09:30:00 GMT)

Guendalina Tavassi : età - altezza - peso - marito e figli della gieffina : Ce la ricordiamo bene Guendalina Tavassi sin dal suo esordio in tv: al Grande Fratello 11. In effetti Guendalina, in quella edizione, è stata una delle protagoniste di punta, anche essendo stata eliminata a un passo dalla finale. Oggi, invece, la si vede spesso, come ospite in qualità di opinionista, nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 per commentare i fatti di attualità, ma anche per affrontare altri argomenti di costume e di ...

Heather Parisi marito : la vita privata della showgirl : Di Heather Parisi e suo marito si è parlato a lungo in passato, quando la vita privata della showgirl era al centro del gossip dopo il suo trasferimento in Cina e anche quando è tornata in televisione con lo show, su Rai Uno, insieme a Lorella Cuccarini. E oggi sta succedendo più o meno la stessa cosa, perché la ballerina è nella commissione esterna del Serale di Amici 2018 e per questo, vedendola in onda ogni sabato sera su Canale 5 e a maggior ...

Cristina Parodi - primo topless della stagione a Formentera col marito Giorgio Gori : Formentera ? Primi bagni di sole per Cristiana Parodi. Domenica In, Cristina Parodi furiosa dopo le voci sul cambio di conduzione La conduttrice di ?Domenica In?,...

Veronica Peparini - marito e figli : una famiglia sotto il segno della danza : Chi è il marito di Veronica Peparini e quanti figli ha la ballerina e professoressa di Amici Una famiglia all’insegna della danza quella di Veronica Peparini (età 47 anni). Non solo il fratello Giuliano Peparini è un grande e stimato coreografo, anche il marito della Professoressa di Amici è un ballerino. E lavora proprio nel […] L'articolo Veronica Peparini, marito e figli: una famiglia sotto il segno della danza proviene da Gossip ...

“Ami ancora Fabrizio?”. Frizzi - parla Rita Dalla Chiesa. La conduttrice è stata aspramente criticata per il suo ‘presenzialismo’ riguardo alla scomparsa dell’ex marito. Adesso è arrivato il momento della verità : pubblico in silenzio : La morte di Fabrizio Frizzi oltre ad avere scosso moltissimo l’opinione pubblica ha creato anche un polverone riguardo alla sua vita privata. In particolare nell’occhio del ciclone è finita Rita Dalla Chiesa che è stata accusata di un eccessivo presenzialismo rispetto al silenzio discreto della moglie Carlotta Mantovan. L’ex del conduttore ha sempre dichiarato di avere mantenuto nel corso del tempo un rapporto speciale con Frizzi e che ...

marito e moglie uccisi - il killer ha confessato : è il fratello della vittima. «Il movente è la gelosia» : Due persone sono state sottoposte a fermo per l'agguato, con duplice omicidio, in una sala slot nel bergamasco: ieri un uomo, accompagnato da una donna, ha ucciso il 51enne Carlo...

Sorvegliato speciale uccide marito e moglie di Gela : era l'ex della donna Video : Una sparatoria [Video], avvenuta oggi pomeriggio intorno alle ore 18,15 a Caravaggio, in provincia di Bergamo, sarebbe la causa della morte di due coniugi, entrambi di Gela. Ad essere rimaste uccise per mano di un uomo, di cui ancora non sarebbero state divulgate le generalita', sono stati Carlo Novembrini, 51 anni, e Maria Rosa Fortini, 40 anni. La vicenda Era pomeriggio inoltrato quando un uomo avrebbe fatto irruzione in un capannone di via ...

Sorvegliato speciale uccide marito e moglie di Gela : era l'ex della donna : Una sparatoria, avvenuta oggi pomeriggio intorno alle ore 18,15 a Caravaggio, in provincia di Bergamo, sarebbe la causa della morte di due coniugi, entrambi di Gela. Ad essere rimaste uccise per mano di un uomo, di cui ancora non sarebbero state divulgate le generalità, sono stati Carlo Novembrini, 51 anni, e Maria Rosa Fortini, 40 anni. La vicenda Era pomeriggio inoltrato quando un uomo avrebbe fatto irruzione in un capannone di via Treviglio, ...

marito e moglie uccisi per gelosia dall'ex della donna. L'uomo è in fuga : Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta alle 18,15 di oggi in via Treviglio a Caravaggio. L'episodio lungo l'ex statale Padana Superiore alla...

marito e moglie uccisi per gelosia dell'ex della donna. L'uomo è in fuga : Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta alle 18,15 di oggi in via Treviglio a Caravaggio. L'episodio lungo l'ex statale Padana Superiore alla...