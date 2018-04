L' Europa sbaglia tutto | le concessioni balneari non si mettono a gara

L'arresto di Puigdemont e quel sogno sbagliato che l'Europa non incoraggerà : Ho ricordato che tutti in Europa sapevano quanto fosse fondamentale l'apporto della Catalogna alla economia nazionale spagnola e ho aggiunto che l'«identità» mi è sempre sembrata un concetto vago, ...

Motocross - Qualifying Race MXGP GP Europa 2018 : Van Horebeek precede Paulin e Gajser. Antonio Cairoli chiude quarto - Herlings sbaglia : La Qualifying Race del 2° round del Mondiale 2018 di MXGP a Valkenswaard (Olanda), valida per il GP d’ Europa, sorride al belga della Yamaha Jeremy Van Horebeek che ha preceduto la Husqvarna del francese Gautier Paulin, distanziato di 7″244, ed il rientrante Tim Gajser, in sella alla Honda, a + 11″955 dal leader. Quarta piazza per il nostro Antonio Cairoli, a +18″301, mentre l’altro alfiere della KTM Jeffrey ...

LIVE Pagelle Dinamo Kiev-Lazio - Europa League in DIRETTA : 0-1. I biancocelesti non riescono a chiudere i conti. Patric sbaglia un gol già fatto! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Dinamo Kiev-Lazio CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ARSENAL-MILAN Lazio in vantaggio per 1-0 al termine del primo tempo e, al momento, qualificazione in tasca. I biancocelesti disputano un primo tempo quasi perfetto contro una Dynamo Kiev che pensa solamente a difendersi. Il vantaggio arriva da un bel colpo di testa di Lucas Leiva su corner di un ottimo Luis Alberto, ma il risultato poteva essere anche più ...

Europa League - l’Arsenal “punisce” il Milan. Gattuso : “abbiamo faticato e sbagliato tanto” : Europa League– Sconfitta netta del Milan in Europa League contro un Arsenal sembrato superiore ed in salute. Mister Gattuso, a fine partita, non nasconde un pizzico di delusione: “abbiamo faticato e sbagliato tanto. L’Arsenal ci è stato superiore: hanno qualità e quella non si compra al supermercato. Dobbiamo comunque guardare già al Genoa”. Anche il fattore esperienza ha giocato un ruolo importante: “Chi gioca a ...

Ema : Bonomi - se Europa ha sbagliato ritorni sui suoi passi : Milano, 22 feb. (AdnKronos) – ‘Su Ema la decisione è molto importante, disegnerà il futuro dell’Europa. In un momento in cui tutti i cittadini hanno poca fiducia nelle istituzioni europee sarebbe veramente un bellissimo messaggio che un’istituzione come l’Europa ammetta di aver sbagliato e possa ritornare sui suoi passi”. Lo afferma il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi a margine di un evento a Milano. ...

"Bergoglio sui migranti sbaglia. L'Europa ha bisogno d'altro" : E ancora:'La posizione della Chiesa sull'immigrazione è in amplissima misura una posizione ideologica e politica, in cui la questione del bene concreto delle persone diventa secondaria in rapporto a ...