L' età e i veri nomi dei rapper e beatmaker italiani

Governo : Mattarella - ora verifica concreta su ipotesi centrodestra-M5S/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Solo quando Mattarella avrà a disposizione gli elementi raccolti da Casellati, potrà decidere come procedere ulteriormente, per arrivare a chiudere la crisi non in fretta, ma sicuramente in tempi rapidi e senza assecondare meline.La palla potrebbe passare a un presidente incaricato o pre-incaricato se effettivamente ci fosse da verificare ulteriormente la possibilità di arrivare alla formazione di un Governo. Oppure potrebbe ...

Terremoto nel Grossetano : tanta gente in strada a Monterotondo Marittimo - verifiche in corso : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 2 km nordovest da Monterotondo Marittimo (GR) alle 06:41:52 ad una profondità di 8 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si segnalano danni a persone. In corso verifiche, spiega il sindaco di Monterotondo Marittimo, in tre appartamenti del Paese per alcune crepe nei muri. Il primo cittadino ha riferito che in seguito alla scossa di Terremoto tanta gente è scesa in ...

'Ndrangheta e autobomba a Vibo La verità sulla Baghdad italiana "Qui i clan possono tutto". Inchiesta : Limbadi, Vibo Valentia. Dopo l'autobomba ecco il luogo dove vivere è impossibile e c'è uno dei clan più potenti d'Europa. I cittadini onesti abbandonati. "Non siamo a Baghdad. Noi siamo Baghdad" Segui su affaritaliani.it

“C’è un morto”. Autobomba choc : “È ‘ndrangheta”. Torna la paura delle stragi mafiose in Italia : hanno scelto di colpire in un modo terribile. Dove si è verificata la tragedia e chi era la vittima : Torna la paura delle stragi a stampo mafioso in Italia. Un’Autobomba causa un morto e un ferito grave. È successo a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, paese al centro di numerose inchieste della procura antimafia. E proprio la Dda di Catanzaro ha avviato le indagini: “Le cosche stanno alzando il livello”, è il commento degli inquirenti. A morire nell’esplosione, un uomo di 42 anni, Matteo Vinci. Era lui alla ...

Arrigo Petacco è morto/ Addio al giornalista che portò la storia in tv : ribaltò verità incontestabili : Arrigo Petacco è morto: il giornalista, saggista e sceneggiatore ligure aveva 89 anni. portò la storia in tv e ribaltò verità storiche ritenute fino ad allora incontestabili.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:15:00 GMT)

“La verità su Giorgio e Nino”. Uomini e Donne - parla Anna Tedesco dopo un lungo silenzio. Storia segreta con Manetti? La ex Dama ha deciso di confessare tutto - anche quell’aspetto inedito su Castanotto : La ormai ex Dama Anna Tedesco torna a parlare a ‘Uomini e Donne Magazine’. Negli ultimi mesi ha fatto parlare soprattutto per le indiscrezioni su una relazione segreta a Giorgio Manetti, che lei al contrario ha sempre negato. “Mi sono ritirata da Uomini e Donne: su di me sono state dette troppe parole al vento”, ha spiegato la Tedesco. La principale ragione che l’ha spinta ad andarsene, è per gli attacchi ...

METEO sino a metà APRILE : TEMPORALI anche con GRANDINE in un contesto di mitezza primaverile : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infoGRANDINE.com POSSIBILE EVOLUZIONE METEO sino A META' MESE Abbiamo scelto un titolo eloquente '... TEMPORALI anche con GRANDINE' in quanto il mese di APRILE, con il calore che ...

Tanti poveri e pochissimi ricchi : metà Italia con un reddito sotto i 15mila euro : Quasi metà dei contribuenti Italiani (il 45%), nel 2017 ha dichiarato un reddito inferiore ai 15mila euro, versando il 4,2% dell'Irpef totale, mentre i 'Paperoni' che hanno dichiarato redditi...

Boeing colpita dal virus WannaCry : verifiche sui software degli aerei. La società : danno minimo : La Boeing, tra le maggiori aziende produttrice di aerei, è stata colpita dal virus WannaCry, lo stesso all'origine di un mega cyberattacco che ha colpito la scorsa primavera in 150 paesi. Lo ...

“Sì - siamo in crisi” - lacrime in diretta a Verissimo per la amatissima ex concorrente del Grande Fratello. Lei si è lasciata andare e ha spiegato tutta la situazione. Solidarietà da parte dei tanti fan : In ogni coppia i periodi di alti e bassi vanno e vengono, e nessuno può essere mai esente dalla burrasca. Da questi momenti, però, i veri amori ne escono fortificati, quelli più deboli, invece, distrutti. A vivere un vero e proprio periodo difficile ora ci sono Chicca e Giovanni del Grande Fratello: i due sono in crisi. A rivelarlo è stata Francesca Rocco a Verissimo, dove non è riuscita a trattenere le lacrime. Afflitta e turbata, l’ex ...

La solidarietà di Oliverio all'Azienda Perrone Bus compita nella notte da un vile attentato intimidatorio : Il Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, venuto a conoscenza del vile attentato subito nel corso della notte dall'Azienda Perrone Bus di Fagnano Castello che ha provocato la distruzione ...

Il Segreto - Francisca scopre la verità su Julieta : anticipazioni puntata 26 marzo : Una nuova puntata de Il Segreto va in onda lunedì 26 marzo alle 21.10 su Canale 5. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 19 al 23 marzo Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias nell'episodio 57, moglie di Tristan affetta da squilibrio mentale che si suicida con un pugnale; l'attrice Sara ...

El Secreto : Marcela scopre la verità - Prudencio si invaghisce di Julieta Video : Continuano le avventure di protagonisti della celebre e amatissima soap spagnola “Il segreto. Per questa settimana le vicende degli abitanti di Puente Viejo saranno incentrate soprattutto sulla scoperta del tradimento di Matias da parte di Marcela e dall'incontro tra Prudencio e Julieta. Anche donna Francisca sara' al centro degli episodi a causa del suo continuo astio nei confronti di Julieta e della sua famiglia. Trame dettagliate Prudencio ...

