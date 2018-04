romadailynews

: Leodori: sempre al fianco di Federica Angeli e di chi non si gira: Di seguito il messaggio… - romadailynews : Leodori: sempre al fianco di Federica Angeli e di chi non si gira: Di seguito il messaggio… -

(Di giovedì 19 aprile 2018): parole didimostrano forza straordinaria Roma – Di seguito il messaggio apparso sulla pagina Facebook di Daniele, presidente del Consiglio regionale del Lazio. “Non ho paura e mi sento libera. Sembrano parole scontate, normali quelle pronunciate oggi da. Invece portano con sè una forza straordinaria e un grande insegnamento di fronte al quale mi sento di dire ‘siamo tutti’”. “Da cittadino e da uomo delle istituzioni sono e sarò aldi. Di tutti i cittadini, imprenditori, comitati, uomini di chiesa che pur avendo paura denunciano. Non abbassano la testa, non chiudono le serrande e non sino dall’altra parte”. L'articoloaldie di chi non siproviene da RomaDailyNews.