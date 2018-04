L' Ente Parco Nazionale del Circeo avvia la riqualificazione dei sentieri del promontorio

Roma - ucciso cucciolo di lupo disabile nel parco Castel di Guido. Lipu : "Investito volontariamEnte" : Il cucciolo aveva circa un anno e faceva parte di una cucciolata più grande. Non aveva l'uso delle gambe posteriori e le telecamere nascoste nel parco lo avevano ripreso spesso mentre arrancava seguendo il branco, accudito da fratelli e sorelle, che non lo lasciavano mai indietro

AmbiEnte : un video messaggio del Parco del Vesuvio contro i rifiuti : “Io #mirifiuto di sporcare. Fallo anche tu“: l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha realizzato un video per sensibilizzare cittadini e turisti a tenere pulite le aree verdi. Il video mostra due bambini che vogliono giocare a calcio in una pineta del Parco ma il pallone finisce tra i rifiuti, e così decidono di andare via. Quando la pineta torna pulita, i ragazzi fanno ritorno, perché “giocare è un diritto, lasciare il ...

AmbiEnte : “Aigae sostiene la Candidatura del Parco Nazionale dell’Aspromonte a patrimonio Unesco” : “Aigae sostiene la Candidatura del Parco Nazionale dell’Aspromonte a patrimonio Unesco. Con la particolarità delle sue rocce, l’Aspromonte ha una storia geologica di estremo rilievo per la comunità geologica e non solo”. Lo ha affermato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, alla vigilia dell’importante e grande Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Italiane, in programma da ...

Roma - già devastato il parco dei tulipani : "Succede quando la gEnte è maleducata" : Pronti, via. A pochi giorni dall’inaugurazione il TuliPark di Roma è stato già "devastato" dai...

StudEnte di 19 anni scompare mentre è in gita con i compagni : trovato morto in un parco : Tragico epilogo per la scomparsa di Mark Dombroski, 19enne matricola alla Saint Joseph's University di Philadelphia, Stati Uniti, scomparso domenica scorsa mentre era in gita con i suoi compagni alle Bermuda: è stato trovato cadavere nei pressi di un parco nazionale. Giallo sulle cause, si attendono i risultati dell'autopsia.Continua a leggere

Vacanze a giugno? “NaturalmEnte” al Kristiania - tra escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio - relax e grandi offerte : È immerso nel verdissimo cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, il Kristiania Leading Nature & Wellness Resort di Cogolo di Pejo (TN), punto di partenza ideale per andare alla scoperta di specie protette di piante e fiori, di cervi, stambecchi, caprioli, marmotte e di un territorio incantevole che sa donare un grande senso di pace, ma anche mille opportunità per attività all’aria aperta. Gli sportivi possono sbizzarrirsi tra i ...

AmbiEnte : avvistati fenicotteri rosa nel Parco del Circeo : Una colonia di fenicotteri rosa, una decina di esemplari, è stata avvistata in questi giorni sul lago di Caprolace, tra Latina e Sabaudia, nel Parco del Circeo. Il fenicottero rosa è diffuso in Asia, Africa ed Europa meridionale. In Italia si possono avvistare in Sardegna e nelle Saline di Comacchio, nel Parco del Delta del Po, che ospitano la più grande colonia. Ma nel Parco del Circeo è una novità. L'articolo Ambiente: avvistati fenicotteri ...

AmbiEnte - Parco dello Stelvio : due anni di gestione trentina : Visite guidate, il nuovo Piano Parco, le collaborazioni con la Sat e le guide alpine, attività economiche, monitoraggio della fauna e gestione del territorio e didattica: sono queste le principali attività svolte nel corso del 2017 dal Parco nazionale dello Stelvio nel settore trentino. I dati sono stati presentati oggi nel corso della conferenza stampa che si è tenuta alla Comunità della Val di Sole a Malè e a cui hanno preso parte Lorenzo ...

Parco dell’Aspromonte - Bagaladi : l’Ente presenta dati del “campionamento sulla trota autoctona” : Giovedì 8 marzo alle ore 17 presso la Sala Consiliare del Municipio di Bagaladi (RC), si terrà un’assemblea pubblica nella quale verranno illustrati i dati del “campionamento in zona” sulla “trota autoctona”, durati un anno, promossi in collaborazione dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e l’Università di Messina. Saranno presenti il Responsabilità del Servizio Biodiversità dell’EPNA, Antonino Siclari, e i Professori Domenico Trombetta e ...

AmbiEnte : il Parco dell’Aspromonte organizza un corso sul riconoscimento degli uccelli rapaci europei : “Conoscere per tutelare”: il Parco Nazionale dell’Aspromonte, riconoscendo la fondamentale importanza della conoscenza del territorio e delle sue potenzialità naturalistiche come presupposto per il rispetto e la tutela dell’Ambiente, ha organizzato un corso di formazione finalizzato al riconoscimento degli uccelli rapaci europei. Si tratta di un “corso avanzato”, rivolto cioè ad ornitologi e appassionati dotati di una certa esperienza e ...

AmbiEnte : il Parco del Gargano dice “no” a centrale eolica off shore : Il Parco Nazionale del Gargano dice “no” alla centrale eolica off-shore che la societa’ Trevi Energy Spa di Cesena intende realizzare nelle acque antistanti i Comuni di Chieuti, Serracapriola e Lesina: aree ricadenti nel territorio del Parco, di fronte all’area marina protetta delle Isole Tremiti. “Il promontorio del Gargano e le Isole Tremiti costituiscono un corridoio ecologico di importanza internazionale per le ...

Parco Nazionale Appennino Lucano presEnte all'Agri Travel Slow Travel Expo di Bergamo. : La presenza del nostro Parco ha lo scopo di promuovere il binomio parchi-agricoltura come formula vincente di uno sviluppo sostenibile dell'economia della comunità. Non c'è modo migliore per ...