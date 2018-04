wired

: Ci sono interessanti rivelazioni [SPOILER] - wireditalia : Ci sono interessanti rivelazioni [SPOILER] - filmring : Legion, capitolo 11: il contagio si espande e i ruoli si confondono - MilanoCitExpo : Legion, capitolo 11: il contagio si espande e i ruoli si confondono #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Che dire di un episodio che si apre con un anziano signore che vomita (per esemplificare il concetto di nocebo: se ti dico che qualcosa di innocuo ti farà male, finirà per farti male) e con un gruppo di cheerleader che iniziano a manifestare l’una dopo l’altra uno spasmo muscolare in un tipo esempio di isteria di massa? Di certo l’inizio del11, terzo episodio della seconda stagione di, può lasciare piuttosto interdetti anche se è una potente metafora del tema centrale dell’intera puntata: il. Mentre Cary cerca di insegnare alla sua estensione Kerry come vivere in modo indipendente nella vita reale, David è sempre più confuso sulla sua scelta di aiutare il Re delle ombre a ritrovare il suo corpo: a quanto ne sa è l’unico modo di salvare la sua amata Syd nel futuro, ma come fidarsi? Farouk gli fa notare però che è tutta questione di ...