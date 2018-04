Lega A Malagò | 7 5 auspico governance

Malagò al Seminario sul contrasto alla corruzione nello sport - 'lotta all'ilLegalità è fondamentale' : Un terzo focus è stato riservato allo sviluppo di standard d'integrità nel mondo italiano dello sport e si rivolge in particolare alle Federazioni sportive nazionali. Luca Trifone, Consigliere Affari ...

Calcio - Giovanni Malagò : “L’elezione di Gaetano Miccichè in Lega è regolare. Vogliono destabilizzare il sistema” : “L’elezione di Miccichè si è svolta regolarmente. C’è qualcuno che si diverse a lanciare sassi per destabilizzare il sistema“. Con queste parole Giovanni Malagò ha commentato le presunte irregolarità formali nell’elezione di Gaetano Miccichè a presidente della Lega Serie A. “Non ho capito di cosa stiamo parlando. Non lo comprendo e non lo capisco, quindi mi è difficile dare un giudizio“, ha dichiarato il ...

Malagò : “con governance Lega fine commissario” : “Se nell’assemblea del 7 maggio si sarà completo l’iter dell’approvazione di tutta la governance della lega Serie A, io completerò il mio mandato da commissario con i subcommissari Corradi e Nicoletti”. Lo ha annunciato il presidente del Coni e commissario straordinario della lega di A, Giovanni Malagò, al termine dell’assemblea di lega svolta oggi al Coni. “In caso contrario- ha aggiunto Malagò in ...

Malagò : 'Con Governance Lega Serie A ci sarà la fine del commissariamento' : "Se nell'assemblea del 7 maggio si sarà completo l'iter dell'approvazione di tutta la Governance della Lega Serie A, io completerò il mio mandato da commissario con i subcommissari Corradi e Nicoletti"...

Un’idea da Malagò - Stefano Domenicali come Ad della Lega di A : Giovanni Malagò starebbe pensando di proporre l'incarico al presidente di Lamborghini, che potrebbe trovare il voto favorevole dei club di Serie A. L'articolo Un’idea da Malagò, Stefano Domenicali come Ad della Lega di A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gaetano Miccichè nuovo presidente Lega Serie A/ Malagò ha messo d'accordo tutti : "Ecco perchè ho scelto lui' : Gaetano Miccichè nuovo presidente Lega Serie A: "Valorizzare e sviluppare il calcio italiano". Le prime parole del nuovo numero del campionato di A.

Effetto Malagò sulla Lega Plebiscito per Micciché : Cercherò di portare un contributo di serietà, di capacità di coinvolgere tutti gli attori sociali, e cercare di far sì che questo mondo del calcio sia una grande realtà dove si possano perseguire gli ...

Lega Serie A - Malagò : “basta commissariamento in 2 mesi” : Giovanni Malagò conta di chiudere il suo mandato da commissario della Lega Serie A “al massimo entro 90 giorni, ma auspico in due mesi”. Lo ha chiarito lo stesso presidente del Coni nel giorno in cui Gaetano Miccichè è stato eletto alla guida della Lega, dove entrerà in carica quando verranno rinnovate le altre cariche e si concluderà il commissariamento. La prossima assemblea della Serie A andrà in scena a Roma nella sede del Coni, ...

Lega Serie A - Cairo : “Miccichè? Malagò propone - ma votano i club” : “Malagò non impone nulla, propone. E poi chi vota sono le 20 società. Lui sta facendo un lavoro positivo per aiutare la Lega Serie A a uscire dalle secche di un commissariamento tanto lungo; pur avendo avuto in certi momenti opinioni differenti il suo lavoro oggi è positivo. Sta proponendo nomi”. Lo dice Urbano Cairo, presidente del Torino Calcio, all’evento a Milano alla Borsa ‘L’Italia genera futuro?’, ...

Lega di A - il debutto di Malagò 'Miccichè presidente e Kahale unico candidato come ad' : Il presidente del Coni, dopo aver annunciato la candidatura di Gaetano Micciché, ha spiegato che gli parlerà in questi termini: 'Gli dirò che bisogna dare una mano al mondo del calcio. Non so se ...

Lega A : Malagò candida Gaetano Micciché per presidenza : Il presidente del Coni, dopo aver annunciato la candidatura di Gaetano Micciché, ha spiegato che gli parlerà in questi termini: "Gli dirò che bisogna dare una mano al mondo del calcio. Non so se ...