Lecce o Catania? Sono gli etnei la squadra più ' attesa' in Serie C | ecco

Monopoli - Lopez : 'Pensiamo alla B. Al Lecce stesso trattamento riservato al Catania...' - : Un quarto posto che porta anche la firma del tecnico Beppe Scienza arrivato al posto dell'esonerato Tangorra. Il presidente barese Onofrio Lopez getta la maschera e alla Gazzetta dello Sport dà una ...

Serie C : il Catania non sfonda - il record eccezionale resta al Lecce Video : Catania- Juve Stabia, giocata ieri sera al Massimino [Video], ha regalato molte emozioni, nonostante il risultato finale di 0-0 faccia pensare il contrario. Emozioni negative per i tifosi siciliani che si aspettavano la vittoria, positive per i tifosi delle vespe che hanno conquistato un punto importante in ottica play off. Felice anche il #Lecce che guardava la gara da spettatore interessato: adesso i salentini hanno di nuovo in mano il loro ...

Lecce - Catania e Trapani - lotta per il primato Video : Si preannuncia una domenica intensa in #Serie C. Nel girone C attenzioni puntate sulla lotta a tre, a distanza, fra #Lecce, #Catania e Trapani per il primo posto. Giornata dopo giornata si è assottigliato il vantaggio dei pugliesi sui siciliani, che adesso credono nel sorpasso. Il Lecce - che dovra' riposare alla terzultima - alle 14,30 sara' impegnato sul campo della Reggina, contro una squadra che lotta a denti stretti per la salvezza. Il ...

Serie C : il Lecce ko - Catania e Trapani si fanno sotto. Prosegue il duello fra Livorno e Siena : ROMA - La primavera, nel calcio, è da sempre il momento della verità per i campionati. E pare proprio non sottrarsi a questa regola neppure la Serie C, che ha mandato in scena la 32esima giornata, il ...

Serie C - esulta il Lecce! Due belle notizie : flop del Catania e super sorpresa Video : Il Bisceglie si conferma bestia nera delle big del campionato di #Serie C. Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Trapani, i pugliesi sono riusciti a bloccare sul pareggio anche i più quotati avversari del #Catania. Un Bisceglie che si è presentato molto aggressivo nel primo tempo, conquistando pure un rigore, poi sbagliato. Nel secondo tempo, Bisceglie più lento nella manovra e Catania che ne approfitta, passando in vamtaggio con Barisic. Il ...

Risultati Serie C - classifica e prossimo turno : il Catania mette pressione al Lecce - baratro Reggina : Risultati Serie C, Risultati, classifica e prossimo turno – Importanti indicazioni nella gara di campionato di Serie C, soprattutto per le zone alte della classifica. Il Catania vince contro la Reggina e mette pressione al Lecce, per la squadra di Maurizi situazione di classifica sempre più difficile. Colpo grosso dell’Andria contro il Catanzaro, il club calabrese sempre più in crisi. Il Bisceglie ferma in trasferta il Trapani, blitz ...

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate : il Catania mette pressione al Lecce! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate, Diretta gol live score dei gironi B e C. Si gioca la trentesima giornata: il Catania batte la Reggina e continua a mettere pressione al Lecce(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 16:19:00 GMT)

Serie C : scivoloni interni per Livorno e Padova - Lecce e Catania continuano il duello : ROMA - Come era da immaginarsi è stato il maltempo il principale protagonista della 28esima giornata del campionato di Serie C, chiamata ad aprire il mese di marzo, con le gare concentrate al sabato ...

Testa-coda in Serie C - il Lecce contro l’Akragas per il riscatto : spettacolo in Catania-Siracusa : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie C, in particolar modo grande attesa per il Girone C con il Lecce chiamato al riscatto dopo il sorprendente ko casalingo contro la Juve Stabia. La squadra di Liverani era reduce da una striscia di risultati utili consecutivi quindi il ko dell’ultima giornata non deve essere considerato un dramma ma come un normale incidente di percorso che può capitare durante una stagione. Adesso match ...