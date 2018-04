Le principali novità del contratto Istruzione e Ricerca

Modello 730 precompilato e non 2018 - da oggi 16 aprile : principali novità : Da oggi 16 aprile 2018 potete visualizzare il vostro Modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi, come comunicato dall’Agenzia delle Entrate negli scorsi giorni. Dal 2 maggio potrete modificarlo e inviarlo, fatta eccezione per il Modello Redditi, che potrà essere inviato a partire dal 10 maggio. Anche quest’anno, tutte le informazioni utili sulla dichiarazione […] L'articolo Modello 730 precompilato e non 2018 , da oggi ...

Fitbit OS 2.0 è in roll out per Fitbit Ionic : ecco le novità principali : L'aggiornamento che introduce Fitbit OS 2.0 è in roll out per Fitbit Ionic, è arrivato quindi il momento di scoprirne le principali novità. Il nuovo software migliorato è stato lanciato a bordo del nuovo smartwatch Versa, adesso Fitbit ha iniziato a portare quelle migliorie anche sul modello Ionic. L'articolo Fitbit OS 2.0 è in roll out per Fitbit Ionic: ecco le novità principali proviene da TuttoAndroid.