bresciatoday

: Le Industrie Saleri cambiano passo e tornano a produrre utili - bresciatoday : Le Industrie Saleri cambiano passo e tornano a produrre utili -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Come promesso, e anticipato, dai vertici aziendali, il 2017 si è chiuso positivamente per il gruppoItalo di Lumezzane. Il bilancio dell'annata andata in archivio, presentato nei ...