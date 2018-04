“Le Gattare Juventine” stanno tornando | le attrici Gabriella Cacia e Claudia Zappia

calcioweb.eu

: “Le #GattareJuventine” stanno tornando: le attrici #GabriellaCacia e #ClaudiaZappia presentano lo spettacolo dirett… - CalcioWeb : “Le #GattareJuventine” stanno tornando: le attrici #GabriellaCacia e #ClaudiaZappia presentano lo spettacolo dirett… - L_Torri : RT @CorriereAnimali: Gianluca Baldon, è un cacciatore di animali dispersi: «Le nostre città vanno rese a non solo a misura d’uomo ma anche… - tempostretto : 'Le gattare juventine', con la regia di Paride Acacia. Sabato alla Laudamo -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Si avvicina il momento di “, che andrà in scena sabato 28 aprile alle ore 21.00 e domenica 29 alle ore 17.30 alla Sala Laudamo di Messina, nell’ambito della rassegna Laudamo Show – Off del Teatro Vittorio Emanuele. Lo spettacolo, diretto da Paride Ae prodotto dalla Compagnia Efrem Rock, racconta le vicende di due sorelle e del loro amore per la Juventus, i gatti e Bruce Springsteen: ovvero l’eredità lasciata loro dal padre prima di partire per il suo ultimo viaggio verso la finale di Coppa dei Campioni Juventus – Liverpool, nella tragica notte dello stadio Heysel. “LeJuventine, che ha debuttato nel marzo 2017, ha una nuova formazione, visto che accanto alla “veterana”, ci sarà l’attrice. Sono proprio le due protagoniste della pièce a presentare lo spettacolo.spiega: “Injuventine c’è tanto a ...