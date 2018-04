Lazio | controlli per Patric Strakosha e Parolo in dubbio per la Sampdoria

sport.ilmessaggero

: RT @Cisl_Lazio: #PiattaformaunitariaRLS @CgilRomaelazio @Cisl_Lazio @uildiromaelazio priorità d'azione 1) controlli e ispezioni coordinate… - FalcucciGiulia : RT @Cisl_Lazio: #PiattaformaunitariaRLS @CgilRomaelazio @Cisl_Lazio @uildiromaelazio priorità d'azione 1) controlli e ispezioni coordinate… - Cisl_Lazio : #PiattaformaunitariaRLS @CgilRomaelazio @Cisl_Lazio @uildiromaelazio priorità d'azione 1) controlli e ispezioni co… - Marzian2016 : @nzingaretti +controlli anche nelle campagne con fondi regione Lazio che non vengono controllati negli enti dal bas… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Non c'è tempo per festeggiare. A neanche 24 ore dalla vittoria con la Fiorentina, laè già in campo a Formello. Nel centro sportivo biancoceleste si allenano i giocatori rimasti a riposo ieri al ...