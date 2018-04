Lavoro | Uiltucs | stop con stagione moderazione salariale in terziario

calcioweb.eu

: RT @UILTuCS_Liguria: Tavola rotonda sui temi del mercato del lavoro e dell'economia a margine del #CongressoNazionale @uiltucs. Presente il… - uiltucspz : RT @UILTuCS_Liguria: Tavola rotonda sui temi del mercato del lavoro e dell'economia a margine del #CongressoNazionale @uiltucs. Presente il… - UilTrapani : RT @UILofficial: Barbagallo: «Se non si riducono le tasse su lavoro e pensioni, il Paese non cresce» Il leader della UIL al Congresso… - Uil_Liguria : RT @UILTuCS_Liguria: Il #lavoro come strumento di coesione sociale. L'intervento di Marco #Callegari @UILTuCS_Liguria al #CongressoNazional… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “Ladellaè finita. Abbiamo venti anni da recuperare: e solo adeguati incrementi retributivi possono dare impulso ai consumi e alla ripresa”. Ad affermarlo è il segretario generale della, Bruno Boco, presentando il ‘Libro Bianco sulnella società del’, in occasione dell’XI Congresso nazionale dellache si sta svolgendo in questi giorni a Venezia.La ripresa, continua Boco, “va resa solida e più sostenuta dell’1,5% previsto per quest’anno. Siamo in un momento decisivo per il Paese e per la sua economia: sbagliare ora direzione di marcia potrebbe comportare effetti gravi. Dunque, servono il rilancio degli investimenti pubblici più innovativi e la riduzione del cuneo fiscale. Ma, ser vogliamo dare ossigeno ai consumi e alla domanda, dobbiamo anche ...