Lavoro nei festivi a Genova | grande distribuzione divisa | Coop e Basko chiusi il Primo

Lavoro : mobilitazione della politica toscana per i precari nei servizi pubblici : Firenze " La Giunta regionale è impegnata ad adoperarsi presso "tutte le sedi istituzionali, comunali, regionali, parlamentari, governative e ministeriali" per "l'urgente necessità di trovare una ...

Nei paesi civili la maternità è una cosa bella anche nel pubblico. E il Lavoro non è mai un problema : Comunica al capo di essere incinta e lui le fa un contratto a tempo indeterminato. È bastata questa concatenazione di fatti per suscitare l'interesse della stampa italiana, che ha immediatamente legato i due eventi di per sé separabili (restare incinta e avere un contratto stabile) e sottolineato l'eccezionalità del caso. La stessa mamma, Delia Barzotti, dipendente dell'azienda triestina Cpi-Eng, si è definita ...

Milano. La sicurezza nei luoghi di Lavoro : una priorità per il Comune : Il Comune di Milano conferma il proprio impegno nel diffondere e promuovere una nuova cultura del lavoro e della sicurezza

Shakejob : arriva l'App per combattere il Lavoro nero nei bar : Pumarolli ritiene che la situazione sia deleteria "non solo per l'economia del nostro Paese ma anche per i soggetti coinvolti, che non sono protetti in alcun modo". Se da parte sua il governo ha ...

Primo Maggio. A Prato quest'anno la festa del Lavoro. Al centro la salute e la sicurezza nei luoghi di Lavoro : ... sono fattori evidenti di quanto ci sia necessità di porre il tema della tutela della salute e sicurezza al centro dell'attenzione del mondo del lavoro. A dieci anni, poi, dall'emanazione del Dlgs n.

Tornano a crescere le vittime sul Lavoro Il 12% in più nei primi tre mesi dell’anno : Una strage infinita. Una strage che come certificano i dati dell’Inail dopo molti anni di discesa sono tornati ad aumentare in modo evidente. Gli infortuni mortali dal 2000 al 2016 si erano dimezzati; nel 2017 e in questo scorcio di 2018 sono tornati a crescere. Nel 2017 le denunce all’Inail di «infortunio sul lavoro con esito mortale» sono state i...

Morti sul Lavoro : 151 nei primi tre mesi di quest'anno : Due incidenti mortali in pochissimi giorni. Livorno e Treviglio. 4 operai perdono la vita. Sono gli ultimi episodi di una lunga scia di vittime del lavoro -

Sciopero di Pasqua nel commercio contro il Lavoro nei festivi : "La festa non si vende" e "Vi romperemo le uova nel paniere" sono gli slogan dello Sciopero indetto nel settore del commercio dai sindacati Cgil, Cisl e Uil nei giorni di Pasqua e Pasquetta 2018, ossia domani e dopodomani. Hanno già deciso di aderire Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Puglia e Sicilia ed è probabile che altre regioni si uniscano alla protesta nelle prossime ore. I sindacati di categoria, in particolare Filcams-Cgil, ...

Crociere - l'Adsp : "Nessuno stallo - Costa al Lavoro nei prossimi giorni" : La Spezia - "L'esito della gara "ponte", che ha visto vincere la Costa Crociere, ha certamente destabilizzato alcuni operatori locali, e posto la città di fronte alle conseguenze mediatiche di un ...

Combattere il Lavoro nero nei bar e ristoranti con una app : Openjobmetis ha messo a punto un'applicazione per far incontrare domanda e offerta di lavoro nel settore della ristorazione con assunzioni regolari

Combattere il Lavoro nero nei bar e ristoranti con una app : Mangiare al ristorante agli italiani piace. Secondo un rapporto di Pricewaterhouse Cooper, oltre il 25% consuma fuori casa almeno 4 o 5 pasti a settimana, con un spesa annuale che arriverà a toccare i 77,4 miliardi di euro nel 2020 (+1,4%). Questo significa che è destinato ad aumentare considerevolmente anche il numero dei lavoratori impiegati nel mercato della ristorazione. Un esercito di un milione e mezzo di persone, sempre da qui a due ...

Baby escort nei night club torinesi - una delle ragazzine : "Chi diceva no perdeva il Lavoro" : Pagate per intrattenere i clienti facoltosi, anche con incontri privati all'interno o all'esterno di alcuni locali torinesi. La vicenda delle Baby squillo, alcune delle quali di età compresa tra i 15 ...

"Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro : il contesto scolastico e l'alternanza scuola Lavoro" Domani - lunedì 26 marzo 2018 - nell'I.T.S. ... : Siamo sicuri che ciò rappresenti la migliore premessa per la promozione di un'autentica cultura del lavoro e per la costruzione di un'efficace strategia di politica sociale». Il convegno di Domani ...

Lavoro nei villaggi turistici? Dovete essere abili fotografi : ... in Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna e in Grecia , Rodi, , ma anche nelle località sciistiche del Piemonte e dell'Alto Adige, dove opera durante competizioni di sport invernali e nei corsi delle ...