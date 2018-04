Laura Pausini in lacrime a Factor X Spagna per Inés | “Ricordi me a 16 anni” video

Laura Pausini al Palasele di Eboli - già sold out la data del 25 settembre. : ... è ancora al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana che comprende cd, vinili, download e streaming e ha scalato anche il vertice della classifica dei vinili più ...

Già sold out la tappa di Laura Pausini al PalaSele - si raddoppia a grande richiesta : nuova data il 26 settembre : ... che precedono la partenza di un grande tour che la porterà in tutto il mondo a partire dall'estate. Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, Laura sarà la ...

Laura Pausini - Boom di vendite per FATTI SENTIRE - WORLDWIDE TOUR 2018. Raddoppia la data al PalaSele : ... è ancora al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana che comprende cd, vinili, download e streaming e ha scalato anche il vertice della classifica dei vinili più ...

Nuove date del tour di Laura Pausini a un mese dal rilascio da record di Fatti sentire : biglietti in prevendita : Bene anche lo streaming legale, soprattutto quello legato a Non è detto e Nadie Ha Dicho versione spagnola nonché originale del singolo che hanno collezionato 10 milioni di visualizzazioni. Il disco ...

Nuove date del tour di Laura Pausini a un mese dal rilascio da record di Fatti sentire : Le Nuove date del tour di Laura Pausini arrivano a un mese dal rilascio di Fatti sentire, con numeri che parlano di un successo annunciato. A un mese dal rilascio, l'artista ha già conquistato il disco di platino per le vendite, con la prima posizione in classifica della scorsa settimana che ne sancisce il dominio sugli altri dischi appena usciti. Le Nuove date sono in programma per la leg nei palasport, con raddoppio a Eboli (26 settembre), ...

Laura Pausini smentisce il concerto in Sardegna dopo 9 anni di attesa : Laura Pausini smentisce il concerto in Sardegna dopo le prime indiscrezioni. I fan già si preparavano per la data del 5 settembre, quella designata per il suo live a Cagliari, ma l'artista ha immediatamente messo a tacere le voci circolate negli ultimi giorni. Smentito su più fronti, soprattutto sui social, il concerto di Laura Pausini a Cagliari attende ancora di essere organizzato ma non è detto che possa avere luogo, in prima istanza per ...

Laura Pausini guida ancora la classifica Fimi - seguita da Thirty Seconds To Mars e Benji e Fede : Laura Pausini guida ancora una volta la classifica Fimi degli album più venduti della settimana. La cantante di Solarolo è seguita dal nuovo disco dei Thirty Seconds To Mars e dal duo modenese Benji e Fede, rispettivamente al secondo e al terzo posto. Se Fatti Sentire occupa la vetta della classifica, Benj e Fede con Siamo Solo Noise sono stabili sul podio dopo sei settimane dalla pubblicazione. America dei Thirty Seconds To Mars debutta ...

Treni speciali per i concerti di Laura Pausini al Circo Massimo a luglio 2018 : tutte le promozioni : I concerti di Laura Pausini al Circo Massimo potranno essere raggiunti in treno. Attraverso le promozioni speciali di Trenitalia, sarà infatti possibile accedere ai biglietti a prezzi vantaggiosi, usufruendo dell'offerta Speciale Eventi. Lo sconto del 30% è applicato a tutte le offerte base, quindi sui Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte. Per accedere alla promozione basterà seguire le indicazioni presenti ...

Fatti sentire di Laura Pausini è disco di platino - nuovo traguardo tra X Factor Spagna e gli auguri a mamma Gianna : Fatti sentire di Laura Pausini è disco di platino. L'attesa certificazione è arrivata a meno di un mese dal rilascio del nuovo album di inediti, che ha raggiunto il mercato il 16 marzo scorso. Con oltre 50mila copie vendute, Fatti sentire raggiunge quindi il più ambito traguardo, anche se potrebbe non essere il primo. La certificazione arriva dopo il rilascio del secondo singolo, individuato in Frasi a metà e arrivato in radio il 6 aprile, ...

Tony Maiello - dalla depressione a Laura Pausini : «Il purgatorio è qui» Video : L'estate gli mette il magone, preferisce il freddo, che gli concede respiro e una fuga dalla parietaria. Tony Maiello , 29enne cantautore stabiese, si definisce un napoletano atipico, di quelli che si ...

Una nuova Laura Pausini nel video di Frasi a metà - storia di un’amicizia interrotta dai “non detto” : Laura Pausini nel video di Frasi a metà fa emergere tutta la sua rabbia per un'amicizia finita a causa di una serie di non detto. Che questo sarebbe stato il secondo singolo estratto da Fatti sentire era già stato annunciato nel corso delle numerose interviste televisive che l'artista ha tenuto per la promozione del disco, ammettendo che sarebbe andata contro tutto e tutti pur di farlo arrivare in radio. A poche ore dal rilascio di Frasi a ...

Frasi a metà di Laura Pausini - testo e significato : il dolore per un’amicizia interrotta : testo e significato di “Frasi a metà”, il nuovo singolo di Laura Pausini in radio da venerdì 6 aprile. Si tratta del secondo estratto dal suo ultimo album di inediti “Fatti sentire”. Arriva in rotazione radiofonica “Frasi a metà”, il nuovo singolo di Laura Pausini “Frasi a metà” è il nuovo singolo di Laura Pausini estratto dal suo ultimo lavoro discografico “Fatti sentire” pubblicato in ...