Laura Frenna | ex corteggiatrice di Andrea Damante | pubblica una frase sospetta

(Di giovedì 19 aprile 2018) Ieri pomeriggio la coppia più bella e ta di #Uomini e donne ha gettato nello sconforto tutti i fans che li vano appassionatamente sui social. Stiamo parlando di #e #Giulia De Lellis, i quali hannoto delle instagram stories in cui confessavano di essersi lasciati VIDEO. Dopo un lungo viaggio in Tanzania meno di una settimana fa, la coppia sembrava davvero innamorata e aveva annunciato a una rivista che presto si sarebbero sposati. Cosa è successo tra di loro? Perché si sono lasciati? L'apice del successo Dopo la sua intensa storia d'amore con Giorgia Lucini,ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi per innamorarsi di nuovo. Durante il suo percorso il ragazzo ha continuato la sua conoscenza cone Giulia De Lellis. Quest'ultima è riuscita a portarselo a casa ed è subito andata a convivere per rafforzare il ...