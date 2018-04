L’astrofisica Marica Branchesi | “La rivista Time mi incorona ma l’Italia dimentica la

“In Italia troppa superficialità sulla scienza”. Cosa dice Marica Branchesi - L’astrofisica che piace a Time : “L’Italia non sa riconoscere il valore dei suoi scienziati. E non solo in astronomia e fisica”. Eppure “ce ne sono di bravissimi”. Più che un affondo è un’amara considerazione quella di Marica Branchesi, astrofisica appena eletta da Time tra le 100 personalità più influenti al mondo. Non lo dice da cervello in fuga: la Branchesi si divide tra l’Italia e la gli Stati Uniti ...