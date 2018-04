Lamborghini Aventador - L' erede della SV si prepara a scendere in pista

quattroruote

(Di giovedì 19 aprile 2018) L'SV si trova nuovamente al Nürburgring per una serie di test e per un possibile tentativo di record sul giro. La nuova versione estremaV12 di Casaè stata fotografata nel paddock durante i controlli, mostrando così numerosi dettagli inediti già in parte svelati nelle recenti foto spia dei giorni scorsi. Al volanteAvendator è stato avvistato anche Christian Engelhart, pilota esperto del circuito tedesco.Aerodinamica estrema. Dopo l'introduzione dell'Avendator S e del relativo restyling, tutti gli appassionati sono in attesa di una nuova versione estrema, soprattutto dopo l'exploit prestazionale mostrato dalla sorella minore Huracán Performante. L'precedente SV, che potrebbe chiamarsi SV J in omaggio alla storia sigla Jota, mostra soluzioni davvero estreme a livello aerodinamico con appendici di grandi dimensioni, prese ...